'Avatar: Fire and Ash' logra 345 millones de dólares en taquilla global y 88 millones en Estados Unidos

Ciudad de México.- Este domingo 21 de diciembre de 2025, la distribuidora Walt Disney confirmó que Avatar: Fire and Ash logró recaudar aproximadamente 345 millones de dólares en taquilla mundial durante su fin de semana de estreno, por lo que desde ahora se posicionó como el segundo estreno más taquillero de Hollywood en lo que va de 2025. El primer lugar lo ocupa Zootopia 2, que llegó a los cines el pasado mes de noviembre.

Del total obtenido, las taquillas de Estados Unidos y Canadá representaron 88 millones de dólares. No obstante, a pesar de estas cifras, la recaudación nacional se encuentra 35 por ciento por debajo de Avatar: The Way of Water (2022). Algunos expertos aseguran que esto podría deberse al factor nostalgia que generó la película anterior, ya que durante varios años los fanáticos de todo el mundo esperaron su continuación.

De acuerdo con información extraoficial, la cinta que dio inicio a este universo cinematográfico en 2009 logró aproximadamente 2 mil 900 millones de dólares en ventas mundiales de boletos. En contraste, Avatar: The Way of Water alcanzó los 2 mil 300 millones de dólares. Jeff Bock, analista principal de taquilla de Exhibitor Relations Co., considera que existe la posibilidad de que la cifra aumente con la llegada de las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Lleva recaudados 345 millones de dólares

Reparto

En esta entrega regresan Sam Worthington en el papel de Jake Sully y la reconocida actriz dominicana Zoe Saldaña, quien da vida a Neytiri. De igual forma, el elenco cuenta con la participación de Sigourney Weaver, Stephen Lang y Kate Winslet. Una de las sorpresas es la incorporación de Oona Chaplin, quien interpreta a Varang, uno de los personajes clave dentro de la nueva historia creada por James Cameron.

#Tendencias | Luto en Hollywood: James Ransone, de 'It' y 'The Black Phone', pierde la vida a los 46 años uD83DuDD4A?https://t.co/WluCZ0ddfa — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 21, 2025

Historia

Antes que nada, es importante señalar que James Cameron decidió renovarse utilizando tecnología de última generación, además de que el cineasta tiene planeado realizar dos secuelas más programadas para 2029 y 2031. En cuanto a la trama, los acontecimientos se desarrollan a partir de lo último mostrado en Avatar: El camino del agua, cuando los humanos aún se encuentran en conflicto con los Na’vi, aunque en esta ocasión se introduce al Clan del Fuego como un nuevo elemento central en la historia.

Fuente: Tribuna del Yaqui