"¿Bad Bunny canta mejor?" Regina Orozco sale en defensa de Bu Cuarón y desata polémica por nepotismo

Ciudad de México.- Bu Cuarón, hija de Alfonso Cuarón, ha estado dando bastante de qué hablar en las últimas semanas. Todo comenzó tras su presentación en el concierto que ofreció Dua Lipa en la Ciudad de México, donde no solo recibió numerosos comentarios negativos por supuestamente imitar de manera deficiente a Billie Eilish, sino que también el público la criticó por no cantar bien.

Estos señalamientos forman parte de los innumerables comentarios que la joven intérprete recibe diariamente en redes sociales, que van desde llamarla Nepo baby hasta cuestionar la marcada diferencia entre su voz en los videos musicales y su actuación como telonera de la británica. Por ejemplo, un internauta le preguntó directamente sobre la notable diferencia en un clip reciente en el que toca el piano y canta ¿Por qué te vas?, el mismo tema que interpretó en el concierto.

Con gran valentía, la descendiente del cineasta mexicano respondió que no había tenido tiempo suficiente para prepararse; sin embargo, la postura de los internautas no cambió. Muchos continúan asegurando que Alfonso Cuarón habría hecho un trato con Dua Lipa para que sus hijos pudieran destacar, además de considerar injusto que familiares de celebridades reciban oportunidades que podrían corresponder a personas con talento.

Publicación de Regina Orozco

Regina Orozco sale en defensa de Bu Cuarón

Regina del Sagrado Corazón Orozco Mora, soprano y actriz mexicana reconocida por su lucha en favor de los derechos humanos, no pudo evitar salir en defensa de la joven estrella en ascenso. Además, aprovechó para arremeter contra Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, cuya voz ha sido cuestionada en varias ocasiones por personas del medio artístico.

#Tendencias | Russell Brand, exesposo de Katy Perry, hace polémico comentario de su romance con Justin Trudeau uD83DuDE33uD83DuDE4Ahttps://t.co/qSRLPzPjZT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 21, 2025

"Pregunta, sin ofender, solo curiosidad: Critican a Bu Cuarón por abrirle a Dua Lipa, pero los conciertos de Bad Bunny se llenan a reventar. ¿Bad Bunny canta mejor? ¿O más bien… cantan los dos?", cuestionó la productora y guionista en su publicación. El debate en su post de Facebook no se hizo esperar. Entre los comentarios destacó el de Victor Hugo Reyes, quien opinó: "Ninguno de ellos canta, y en calidad se igualan. Pero creo que lo que arde más es el aparente nepotismo alrededor del caso".

Fuente: Tribuna del Yaqui