De Hollywood a 'La Casita': Eiza González y Luis Gerardo Méndez en el show de Bad Bunny (VIDEO)

Ciudad de México.- Cada vez está más cerca la despedida de Bad Bunny de los escenarios mexicanos. Anoche se llevó a cabo el penúltimo concierto en la Ciudad de México, y, por supuesto, la estrella fue La Casita, el espacio que se ha convertido en el foco de atención de la gira Debí tirar más fotos. Entre los invitados de honor estuvieron ni más ni menos que Eiza González, Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Bad Bunny interpretó el tema VeLDÁ y, posteriormente, se acercó a Eiza González para bailar con la actriz de Hollywood, lo que desató una ola de gritos y reacciones divertidas del público. También se notó que Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta, conocido por interpretar a Luis Miguel en la serie biográfica producida por Netflix en 2018, se estaban divirtiendo enormemente.

Más invitados

Conforme pasaron las horas, se confirmó que no fueron los únicos asistentes. En algunos videos que circulan por redes sociales aparecen Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, otras celebridades que se dejaron ver en uno de los shows de Bad Bunny fueron Luisito Comunica, Galilea Montijo, Ana de la Reguera, Bárbara de Regil, Yeri MUA y hasta Régine Chassagne, vocalista de la banda Arcade Fire.

Eiza González

Sin embargo, no todo fue felicidad. Algunos internautas manifestaron su inconformidad con esta dinámica, argumentando que lo ideal sería ocupar ese espacio con fans. Otros consideraron que resulta una falta de respeto para los asistentes que pagaron su boleto. Sea cual sea la perspectiva, lo que es seguro es que cada presentación mantiene la incertidumbre y emoción de descubrir quiénes serán los invitados.

Por último, como informamos en TRIBUNA, se volvió viral la aparición de la veracruzana Salma Hayek, quien también triunfa en el cine estadounidense. La actriz se dejó ver bailando al ritmo de las canciones de Bad Bunny, acompañada por Danna Paola, exestrella de Televisa, y Loreto Peralta, la joven que destacó por su participación en la película No se aceptan devoluciones (2013).

Fuente: Tribuna del Yaqui