Expectativa por Kunno en 'La Casa de los Famosos' 2026: ¿Se unirá a la próxima temporada?

Ciudad de México.- Una novedad tiene impresionados a los internautas, pues recientemente comenzó a circular que el influencer regiomontano Kunno formará parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos versión Telemundo, y se espera que el controversial creador de contenido atraiga a un buen número de audiencia. A continuación, te contamos todos los detalles sobre este rumor.

En primera instancia, es necesario precisar que la información proviene de Publimetro, quienes aseguran haber tenido contacto con la producción. Sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota, Kunno no ha confirmado esta versión. En TRIBUNA, como siempre, estaremos al pendiente de cualquier actualización y, por supuesto, de si la personalidad de internet se pronuncia sobre el asunto.

Kunno

Uno de los proyectos que más notoriedad le ha traído en los medios tradicionales fue su participación en la séptima temporada de Las estrellas bailan en Hoy. A pesar de que el joven de 25 años no resultó ganador, fue uno de los concursantes más populares. De igual manera, en los últimos meses ha estado envuelto en polémicas debido a su amistad con los cantantes del regional mexicano Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Manola Díez fue rechazada

De hecho, hace poco se encontró con varios reporteros, quienes le preguntaron su opinión sobre los intensos rumores que circulan en torno al sonorense y su violinista Esmeralda Camacho. Se viralizaron un par de videos en los que supuestamente la música y una amiga reaccionan a manera de burla a los gestos de cariño entre Christian y Ángela, lo que provocó que en redes sociales se especulara que quizás Esmeralda sería la nueva conquista del intérprete de Botella tras botella.

Manola Díez

Por otra parte, quien también se perfila como posible participante de La Casa de los Famosos versión Telemundo es Manola Díez, quien recientemente salió del exitoso show de TV Azteca La Granja VIP. Sin embargo, no quedó satisfecha con su experiencia y pidió a sus fans que la ayudaran a ser tomada en cuenta por Endemol. Según el medio antes citado, la propia Manola se puso en contacto con los creadores, pero fue rechazada de inmediato.

