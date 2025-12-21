Horóscopos HOY Mhoni Vidente DOMINGO 21 de diciembre: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Este domingo 21 de diciembre de 2025, previo a Navidad, llega con una energía distinta: es un día de introspección, revelaciones y decisiones que se sienten más profundas de lo habitual. De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente, el 21 marca un cierre simbólico de etapa para muchos signos, ideal para soltar resentimientos, replantear metas y escuchar con atención las señales que el entorno está enviando.

Las cartas indican que será una jornada para bajar el ritmo, ordenar emociones y preparar el terreno para los cambios que se acercan al cierre del año. ¡Lee más en el horóscopo de hoy por Mhoni Vidente!

Horóscopos de HOY domingo 21 de diciembre de 2025 por Mhoni Vidente

Aries

Este domingo21 de diciembre te invita a la calma. Evita confrontaciones y deja que las cosas fluyan sin forzarlas. Una reflexión personal te ayudará a entender por qué ciertas situaciones se repiten. Buen día para descansar y reorganizar planes.

Tauro

Las cartas de Mhoni Vidente muestran estabilidad emocional. Es un día ideal para fortalecer vínculos familiares o cerrar acuerdos pendientes desde hace semanas. En temas económicos, se recomienda prudencia y no prestar dinero.

Géminis

La comunicación será clave, dice el horóscopo de hoy. Una llamada o mensaje puede cambiar el rumbo de tu semana. Aprovecha el día para aclarar malentendidos y expresar lo que has guardado. Buen momento para reconciliaciones.

Cáncer

Este domingo 21 de diciembre de 2025 trae sensibilidad, pero también protección. Mhoni Vidente señala que escuchar tu intuición te evitará decisiones equivocadas. En el amor, alguien demuestra interés de forma sutil.

Leo

La energía del día te favorece para tomar decisiones personales importantes. Es momento de pensar más en ti y menos en complacer a otros. Un plan de último momento puede resultar más positivo de lo esperado.

Virgo

Las cartas hablan de orden y claridad. Este domingo es ideal para cerrar pendientes, limpiar espacios y dejar atrás preocupaciones innecesarias. En el ámbito emocional, alguien valora más tu esfuerzo de lo que imaginas.

Libra

El equilibrio regresa poco a poco. Es un buen día para perdonar, incluso si decides mantener distancia. En lo laboral, una idea que parecía olvidada vuelve a tu mente con más fuerza.

Escorpio

Mhoni Vidente ve transformación. Este domingo puede traer una revelación importante que cambie tu percepción sobre una persona cercana. Aunque incomode al inicio, será liberador.

Sagitario

El día favorece la reflexión y la planeación. Piensa en lo que quieres lograr en los próximos meses y evita dispersarte. En el amor, una conversación sincera fortalece la relación.

Capricornio

La responsabilidad ha sido constante en tu vida y este domingo te pide pausa. Dedica tiempo a ti y a tus emociones. En lo económico, se visualiza estabilidad si mantienes el control.

Acuario

La creatividad se activa. Es un día perfecto para escribir, crear o imaginar nuevos proyectos. En el ámbito social, alguien busca tu apoyo o consejo; tu opinión será clave.

Piscis

La intuición estará más fuerte que nunca. Mhoni Vidente recomienda no ignorar presentimientos. Buen día para tomar decisiones del corazón y soltar lo que ya no aporta paz.

Fuente: Tribuna del Yaqui