Horóscopos HOY Nana Calistar LUNES 22 de diciembre 2025: Predicciones para el amor, dinero y trabajo con Sol en Capricornio

Ciudad de México.- Este lunes 22 de diciembre de 2025 llega con una energía especial, pues el Sol entra en Capricornio, marcando oficialmente el inicio de una etapa de cierre, madurez y decisiones importantes. De acuerdo con la vibra que resalta Nana Calistar, los astros empujan a muchos signos a dejar atrás la improvisación y empezar a tomarse en serio sus metas, relaciones y responsabilidades. Ya no es momento de prometer de más, sino de cumplir.

Es un lunes ideal para hacer planes realistas, hablar con claridad y asumir compromisos que antes se evitaban.

Horóscopos de Nana Calistar para este LUNES 22 de DICIEMBRE

Aries

Arrancas semana con todo, pero cuidado con andar de mecha corta. No todos van a tu ritmo y eso te puede sacar de quicio. En el amor, alguien te observa más de lo que imaginas. En el trabajo, no prometas de más.

Tauro

La vida te pide soltar el control y fluir un poco más. Un asunto de dinero empieza a acomodarse, pero debes ser paciente. En lo sentimental, deja de cargar culpas que no te corresponden.

Géminis

Semana que inicia con decisiones importantes. No sigas postergando lo que sabes que ya no da para más. En el amor, conversación incómoda pero necesaria. Tu intuición no se equivoca.

Cáncer

Andas más sensible de lo normal, pero eso también te vuelve más intuitivo. Aprovecha para sanar viejas heridas. En el trabajo, alguien reconoce tu esfuerzo. En el amor, no idealices tanto.

Leo

Tu brillo regresa con fuerza. Es buen momento para retomar un proyecto personal. En lo sentimental, alguien del pasado podría aparecer para mover emociones. Piensa bien antes de abrir puertas.

Virgo

Lunes para poner orden en pendientes y en la cabeza. No te desgastes tratando de arreglar la vida de los demás. En el amor, estabilidad si dejas de buscarle cinco pies al gato.

Libra

Se vienen cambios en planes que creías seguros. No te resistas, todo es para mejorar. En el amor, una sorpresa te sacará una sonrisa. Cuida tus gastos esta semana.

Escorpio

La energía te empuja a cerrar ciclos de una vez por todas. No mires atrás. En lo laboral, oportunidad que llega si te atreves a decir que sí. En el amor, intensidad a flor de piel.

Sagitario

Inicias semana con claridad mental. Es momento de organizar metas para el próximo año. En el amor, alguien te busca para algo serio. No juegues con sentimientos ajenos.

Capricornio

La energía te favorece para tomar decisiones firmes. Llega una propuesta interesante. En lo sentimental, deja de guardarte lo que sientes; hablar será liberador.

Acuario

Día de ideas brillantes, pero necesitas aterrizarlas. No confíes secretos a cualquiera. En el amor, alguien quiere algo más contigo, pero debes definir qué quieres tú.

Piscis

Tu intuición está poderosa. Hazle caso. En el trabajo, un pendiente se resuelve. En el amor, sanas una herida del pasado que ya pesaba demasiado.

Fuente: Tribuna del Yaqui