Influencer española Manuela Ochoa, tras visitar México, pierde a su prometido a meses de la boda

Madrid, España.- Una creadora de contenido que estaba a tan solo unos meses de llegar al altar reveló hace unas horas en sus redes sociales que su prometido falleció, dejándola con un intenso dolor. Se trata de Manuela Ochoa Gómez-Acebo, quien no hace mucho tiempo asistió junto a su pareja, Pedro, a la boda de una amiga muy querida en México. Nadie esperaba que, poco después, llegara la noticia de la muerte de su pareja.

De hecho, Manuela compartió un extenso mensaje relatando lo ocurrido a sus seguidores. Días antes había preocupado a sus fans al escribir: "Sé que estoy desaparecida, el domingo os cuento por qué". Lamentablemente, este domingo 21 de diciembre se confirmó que la razón de su ausencia era el duelo que sigue atravesando. Evidentemente, recibió un sinnúmero de mensajes de condolencias y apoyo de parte de sus seguidores.

La influencer decidió publicar un carrusel de imágenes en el que ambos aparecen muy sonrientes. En la primera fotografía se les ve frente a la Virgen de Guadalupe, mientras Manuela muestra su anillo de compromiso. Junto a esta imagen escribió: "Mi ángel de la guarda". En las siguientes, compartió un video con momentos felices que pasó junto al joven, del cual hasta ahora se desconoce la causa de su fallecimiento.

Se pensaba casar en octubre

"Un 8 de diciembre prometimos querernos todos los días de nuestra vida frente a nuestra Virgen de Guadalupe en su casa en México. El 12 de diciembre, en su día, decide llevarte al cielo sin preaviso. Hay gente que es tan, tan santa que no está hecha para este mundo, y tú, mi amor, eres sin duda de esas personas. Qué suerte el cielo de recibir un ángel como tú. ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te soy sincera, no lo sé. Reconozco que todo esto me viene un poco grande, no sé cómo vivir sin ti. Lo que sí sé es que hoy esa promesa brilla en el cielo más que nunca", dice un fragmento de su texto.

Es necesario destacar que estos enamorados tenían planeado casarse el 31 de octubre de 2026. Según información de la revista ¡HOLA!, ambos se encontraban en México para celebrar las nupcias de unos amigos. En cuanto a su personalidad en internet, Manuela le prometió a quien llamó el "amor de su vida" que seguirá adelante, y destacó que lo más duro para ella es aceptar que se iba a casar con este hombre que ya no está.

Fuente: Tribuna del Yaqui