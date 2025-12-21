James Gunn revela al villano de 'Superman: Man of Tomorrow': Lars Eidinger será Brainiac

Ciudad de México.- El cineasta y guionista estadounidense James Gunn, encargado de dirigir varios éxitos cinematográficos, confirmó recientemente quién será el villano de Superman: Man of Tomorrow. Aunque con anterioridad The Hollywood Reporter ya había adelantado la información, ahora el realizador ofreció un detalle adicional a los fanáticos que se mantienen impacientes por ver a sus personajes favoritos interpretados por actores reales.

En un inicio, los rumores apuntaban a que los famosos que podrían obtener uno de los papeles más esperados, es decir, el de Brainiac, eran Dave Bautista, Sam Rockwell o Matt Smith. Sin embargo, para decepción de algunos seguidores, ninguno de ellos fue el elegido. En realidad, el rol recayó en el actor alemán Lars Eidinger, quien, aunque es reconocido en su país de origen, para el público de este lado del mundo resulta casi un completo desconocido.

Al parecer, James Gunn se encuentra muy satisfecho con su elección, ya que considera que cumple con los requisitos que estima esenciales para el personaje. Entre ellos destaca su estatura, pues, de acuerdo con información que circula en redes sociales, mide más de 1.90 metros. Tal es el entusiasmo del cineasta con el actor de 49 años que, cuando un seguidor de este tipo de producciones le preguntó en Threads qué fue lo que lo llevó a decidirse por Lars, respondió de inmediato: "Su audición".

'Superman: Man of Tomorrow'

Cabe destacar que Superman: Man of Tomorrow se estrenará el próximo 9 de julio de 2027 y que dentro del reparto se encuentran David Corenswet, Nicholas Hoult y Rachel Brosnahan. Además, se ha revelado que Superman y Lex Luthor, de manera inesperada, estarán en el mismo bando, ya que deberán enfrentarse a un enemigo en común que busca destruir el planeta entero, y por supuesto se trata de Brainiac.

In our worldwide search for Brainiac in Man of Tomorrow, Lars Eidinger rose to the top. Welcome to the DCU, Lars. pic.twitter.com/atkWZpG1CT — James Gunn (@JamesGunn) December 20, 2025

Un poco sobre este villano

Brainiac es considerado uno de los antagonistas más letales dentro del universo DC. Su primera aparición se dio en Action Comics #242, personaje creado por Otto Binder y Al Plastino. Se trata de un científico también conocido como Vril Dox, proveniente del planeta Colu, y es catalogado como uno de los seres más inteligentes. En algún punto de la historia, se convierte en un obsesivo coleccionista de mundos.

Fuente: Tribuna del Yaqui