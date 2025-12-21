Luto en Hollywood: James Ransone, de 'It' y 'The Black Phone', pierde la vida a los 46 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este domingo 21 de diciembre, el mundo del entretenimiento vuelve a vestirse de luto, pues se confirmó que el popular actor de Hollywood James Ransone perdió la vida a los 46 años. De acuerdo con información de TMZ, falleció el pasado viernes 19 de diciembre de 2025. Sin embargo, el sitio web del forense del condado de Los Ángeles confirmó que el motivo de su muerte fue suicidio por ahorcamiento.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el Departamento de Policía de Los Ángeles no sospecha que se haya tratado de un acto delictivo. Según se informó, los agentes respondieron a una llamada proveniente de una residencia y elaboraron un informe en el que no se indica que Ransone haya sido víctima de algún crimen. En TRIBUNA, como siempre, estaremos al pendiente de cualquier actualización.

Trayectoria de James Ransone

James Finley Ransone III comenzó su carrera en la actuación a principios de la década de 2000, participando en series como Ed y Third Watch. Sin embargo, su verdadera oportunidad llegó cuando interpretó a Ziggy Sobotka en la segunda temporada de la serie The Wire. En su repertorio también destacan personajes como Josh Ray Person en la miniserie Generation Kill (2008), así como su participación en la película de terror sobrenatural Sinister (2012).

Jonathan Brandis

Stephen King

En la actualidad, el público juvenil lo reconocía por haber interpretado a la versión adulta de Eddie Kaspbrak en It Capítulo Dos (2019), un personaje creado por el controversial escritor estadounidense Stephen Edwin King. En esta producción compartió créditos con destacados actores de la cinematografía como Jessica Chastain, James McAvoy y Bill Skarsgård, quien desempeña el icónico papel del payaso Pennywise.

Sus proyectos más recientes incluyeron The Black Phone y The Black Phone 2, esta última estrenada a principios de 2025. Hasta ahora, ningún familiar o colega se ha pronunciado públicamente sobre su fallecimiento, aunque los fanáticos ya lamentan su partida. Algunos han señalado que resulta extraño que haya muerto de manera similar a Jonathan Brandis, el joven que se destacó por su papel como Bill Denbrough en la miniserie It: Eso (1990).

