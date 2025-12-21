¿Se va otra roja? Filtran quién sería eliminada del 'Exatlón México' HOY domingo 21 de diciembre

Ciudad de México.- Se ha cumplido el oneceavo ciclo en la competencia en el Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a unA de sus atletas. Ante esto, según los spoilers, los azules ganarían la última Supervivencia de la semana, por lo que habría cuatro rojas y ninguna azul en competencia, revelándose quién sería la eliminada de esta semana, ¿acaso será que los rojos reciben golpe?

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decidirá qué atletas deberán de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de correr en el circuito hasta que a uno de los que se encuentren en riesgo pierda todas sus vidas. En esta ocasión, se cree que los rojos serán los desafortunados por cuarta semana seguida, debido a que anímicamente no están bien y eso les afectaría y que incluso se dejarían perder.

Con respecto al duelo de Supervivencia que habrá este domingo 21 de diciembre, para colocar en riesgo a la cuarta atleta mexicana de la emisión, se ha dicho que supuestamente la victoria será para el equipo de Evelyn Guijarro, como pasó el viernes 19 de diciembre de este año, por lo que no irían de azules, mientras que de los rojos irían un Thaylí, Natalie, Ella Bucio y Paulette Gallardo.

¡Te entendemos hermana! Solo hay dos cosas que Valery quiere y tal vez más que una medalla, ¡Dormir y café! #ExatlónMéxico por Azteca UNO.

Lunes a viernes 7:00 PM. Domingo 6:00 PM. pic.twitter.com/yi5JWD4KDL — Exatlón México (@ExatlonMx) December 20, 2025

Sobre el tema de la eliminación, el canal de YouTube de Proyecto TV, declara que no se tiene en concreto un nombre, pero aseguraron que en esta ocasión, los rojos podrían perder otra de las mujeres, debido a que es probable que al Duelo de Eliminación solamente vayan los de un solo color, que son los rojos y por ello es que sería 100 por ciento seguro que se va una roja, y las azules se salvan una semana más, siendo Thaylí la que diría adiós.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad se iría una azul.

Fuente: Tribuna del Yaqui