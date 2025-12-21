Una FOTO, muchas sospechas: Carlos Rivera y Alejandro Fernández juntos ¿se viene colaboración?

Ciudad de México.- Carlos Rivera es un cantante mexicano que se hizo bastante popular tras formar parte de la tercera generación del programa de TV Azteca, La Academia, en 2004. Desde entonces, su carrera ha ido en constante ascenso y cada vez destaca más en el mundo de la música. Entre sus temas más conocidos se encuentran Que lo nuestro se quede nuestro (2016) y, por supuesto, Recuérdame, la banda sonora de la película Coco (2017).

A pesar de sus éxitos individuales, también se le reconoce por sus colaboraciones con grandes artistas, como No me pidas perdón con Banda MS, La solución junto a Laura Pausini y Ahora que interpretada con David Bisbal. Sin embargo, hace unas horas sorprendió a sus seguidores de Instagram con una fotografía en la que aparece compartiendo escenario con Alejandro Fernández.

¿Colaborará con Alejandro Fernández?

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no existe ninguna fuente oficial que lo confirme, pero lo que generó fuertes sospechas fue el título que Carlos Rivera le puso a su publicación: "Hay encuentros que ya estaban escritos…", escribió el compositor. A esto se sumó el comentario de su esposa, la actriz y presentadora de televisión Cynthia Rodríguez, quien escribió: "¡Por fin!".

Publicación de Carlos Rivera

Por ahora, los seguidores del hijo de Vicente Fernández y del exintegrante de TV Azteca se desataron en redes sociales. Algunos dan por hecha la colaboración, otros imploran que sea real y varios más preguntan por la posible fecha de estreno. En TRIBUNA, como siempre, estaremos atentos a cualquier actualización, ya que, de concretarse la colaboración, podría estar más cerca de lo que se imaginan.

De hecho, una de las más recientes colaboraciones de Alejandro fue con la sonorense Yuridia, con el tema Un bendito día, lanzado a mediados de este año. Inclusive, la intérprete de Qué agonía confesó en entrevista para EXA que quedó impresionada por Fernández: "Yo me quería hacer la normal, yo me quería hacer la que: 'Esto me pasa todos los días, claro, Alejandro, somos cuates', pero cuando se fue yo estaba derretida, yo decía: 'Mi novio, mi novio Alejandro Fernández'", relató Yuridia.

Fuente: Tribuna del Yaqui