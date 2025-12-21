¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Florinda Meza

(VIDEO) Florinda Meza es comparada con la 'Chimoltrufia' tras cantar en show en vivo: "Ningún talento"

De nuevo, la cantante y productora mexicana Florinda Meza es objeto de críticas, ahora por su interpretación en un show en vivo

(VIDEO) Florinda Meza es comparada con la 'Chimoltrufia' tras cantar en show en vivo: "Ningún talento"
Florinda Meza enfrenta fuertes comentarios por cantar en vivo Foto: Internet

Ciudad de México.- La reconocida comediante y actriz mexicana Florinda Meza García ha estado en el ojo del huracán desde el estreno de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, que narra la historia de su difunto esposo, el guionista Roberto Gómez Bolaños, desde la perspectiva de dos de sus hijos, Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández, fruto de su matrimonio con Graciela Fernández.

Aunque la serie ya concluyó hace algún tiempo, algunos internautas aún recuerdan cómo inició el romance entre Florinda y el creador de El Chavo del 8, quienes, basándose únicamente en el programa producido por Gómez Fernández, aseguran que comenzó a raíz de una infidelidad. Cabe destacar que, en su momento, la actriz que interpretó a doña Florinda puso en duda la veracidad de la serie.

Recientemente, la actriz de 76 años se volvió viral en un video en el que aparece cantando durante un show en vivo. Los comentarios no fueron generosos, ya que la compararon con la Chimoltrufia, personaje que en varios episodios también cantaba desentonado como parte de la comedia. Cabe resaltar que esta no es la primera ocasión en que se cuestiona el talento musical de la originaria de Zacatecas.

Aseguran que cantó bastante mal 
Aseguran que cantó bastante mal 

Respecto al origen del material, se sabe que corresponde a un evento planeado como parte de una gira por diversos países, incluidos Argentina, Brasil y Chile, con el propósito de que la estrella interactúe con sus seguidores y comparta aspectos de su carrera. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la también productora de televisión no ha respondido a las críticas de los usuarios.

"Sobresalía porque su esposo la incluía en cualquier proyecto de él, pero ya no estando, vimos que no tienen ningún talento", escribió desde su perfil de X (antes Twitter) @vickinagl. No fue la única opinión, pues @Robertcrl puso en duda que haya recibido clases de canto como ha mencionado en el pasado: “Y su amplia preparación y sus clases de canto de toda la vida… recuerdo esa vez que cantaba así". 

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.