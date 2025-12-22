Ciudad Obregón, Sonora.- A los 50 años de edad murió Michael Jackson debido a un infarto, la tarde del 25 de junio de 2009, noticia que dio la vuelta al mundo del espectáculo rápidamente por la magnitud del artista de quien se trataba. En la sección 'Primera Fila' de TRIBUNA, de las noticias de espectáculos, se dedicaba una página completa a la partida de Michael, en la que se mostraban fotografías en diversas etapas de su vida.

Contaba con un importante historial médico con distintos problemas de salud durante los últimos años de su vida. El espectacular estilo de bailar de MJ lo convirtió en una de las estrellas que montaba los shows más vistosos, participando junto a sus bailarines en las coreografías que él mismo montaba en su mayoría.

60 años, 60 historias: Se apaga la estrella más grande del pop

Nacido para brillar

Siendo un niño, en 1968, el pequeño Michael formó parte de los 'Jackson Five' junto a cuatro de sus hermanos, convirtiéndose rápidamente en la estrella del grupo que interpretaba música con estilo soul, funk y disco. Una de las polémicas que rodearon la figura de Michael Jackson fue el cambio en su apariencia física debido a varias cirugías estéticas, así como el color de su piel.

'El Rey del Pop' se casó en mayo de 1994 con Lisa Marie Presley, hija del icónico cantante de rock Elvis Presley. Varios misterios envolvieron la vida privada del cantante, como sus matrimonios, sus hijos y los problemas legales que enfrentó tras acusaciones de

Michael se encontraba bajo estrés por las intensas jornadas de trabajo con los ensayos de una gira mundial que preparaban para su regreso a los escenarios, luego de una ausencia importante. En 2011, Conrad Murray, médico de Michael Jackson, fue sentenciado a prisión por homicidio involuntario por haber administrado una dosis letal de propofol al cantante.

