Además de Consuelo Duval, ella sería la conductora que entraría a 'La Casa de los Famosos México 4'

Ciudad de México.- Recientemente, se ha comenzado a filtrar que además de Consuelo Duval, ya existe otra conductora de Televisa que sería la nueva confirmada para entrar a La Casa de los Famosos México 4, siendo aparentemente la tercera celebridad que ya estaría cerca de firmar el contrato con la producción del famosos proyecto, dirigido por Rosa María Noguerón, que comenzaría entre julio y agosto del 2026.

El pasado 5 de octubre del 2025, el reconocido influencer regiomontano, Aldo de Nigris, se coronó como el ganador de la tercera temporada del reality show, lo que fue catalogado como un fraude, debido a que millones de mexicanos aseguraron que el verdadero primer lugar era el creador de contenido y cantante mexicano, Abelito. Pero, pese a que hubo mucho descontento con los resultados, se ha confirmado cuatro temporadas.

Ahora, dos meses y medio de esa gran final, ya se han revelado un par de nombres de quienes podrían ser los nuevos integrantes que por más de dos meses tendrían al público pegados a la pantalla 24/7, como en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, que afirmaron que Consuelo ya estaba hasta firmada, siendo aparentemente la primera confirmada para esta nueva emisión del reality.

Se filtra que Consuelo Duval, ya firmo, para la cuarta temporada de la Casa de los famosos México. — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) December 14, 2025

Ahora, en la misma cuenta de la red social anteriormente mencionada, ha afirmado que la nueva celebridad de la empresa San Ángel que estaría en conversaciones muy serias para formar parte de la cuarta emisión de dicho proyecto, es la periodista Marta Guzmán, "Martha Guzmán en pláticas para integrarse, a La Casa de los Famosos México".

Cabe mencionar que en la tercera temporada del proyecto Marta estuvo muy presente, a causa de que apoyó en todo momento a Dalílah Polanco, y en cada funa salía a defenderla y se volvía en tendencia en redes sociales, también siendo sumamente criticada.

Martha Guzmán en platicas para integrarse, a la Casa de los Famosos México. — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) December 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui