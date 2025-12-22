Alejandro Sanz y Candela Márquez terminarían pese a estar "locos por el otro"; ¿hubo infidelidad?

Ciudad de México.- El reconocido cantante español, Alejandro Sanz, y la famosa actriz de melodramas de Televisa catalana, Candela Márquez, pasarían solos su Navidad, debido a que se ha dicho que terminarían su relación sentimental a más de un año de relacionarse, y que esto sería mientras que ambos están "locos por el otro", ¿acaso decidieron tomar caminos separados porque hubo infidelidad?

Como se sabe, en el mes de noviembre del 2024, el medio Quien, dio las primeras pistas de la relación entre ambos, luego de que fueron captados en un partido de futbol junto a David Beckham. Tan solo un par de meses después, la pareja dejó de lado las indirectas en Instagram y comenzaron a hacer poco a poco su relación más pública, hasta que compartieron una romántica postal juntos en la que hicieron oficial que estaban enamorados.

Pero ahora, a más de un año de haber comenzado este polémico romance, y de que el pasado jueves 18 de diciembre, aparecieran juntos celebrando el cumpleaños del intérprete de Desde Cuándo, se dice que ambos darían por terminada su relación sentimental, aunque aseguran que no sería por infidelidad o falta de amor: "No se trata de una ruptura en la que haya terceras personas implicadas, ya que están locos el uno por el otro pero son dos caracteres muy pasionales".

Ante esto, la supuesta fuente que anunció la separación de la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy y el cantante, declaró que aunque "en este momento se han dicho adiós", la realidad es que ambos no están cerrados a darse una nueva oportunidad y es posible que pronto anuncien que una vez más que están juntos.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se anuncia una separación entre ambos, pues el periodista Jordi Martín, aseguró que los artistas rompieron a casusa de la distancia ante sus compromisos y los celos de ella, asegurando que la actriz era "muy insegura" y lo cuestionaba todo el tiempo: "Me dicen que Alejandro Sanz se ha enamorado perdidamente de Candela Márquez la ha querido mucho, pero que no ha podido más; que lo notaron cansado y que la distancia ha sido clave para la separación. Que desde hace unas semanas tomaron la decisión de romper por completo".

Fuente: Tribuna del Yaqui