Alfredo Adame gana 'La Granja VIP': Conoce todo sobre la gran final y polémica reacción del fandom

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas y presentador mexicano, Alfredo Adame, una vez más ha conquistado una meta sumamente importante, y se corona como ganador de La Granja VIP, pero, pese a que recibió el premio por votaciones el público tuvo una polémica reacción sobre esta decisión, ¿acaso hubo fraude en TV Azteca?; conoce todo sobre la gran final del tan famoso reality show.

Como se sabe, el pasado domingo 21 de diciembre, se realizó la gran final del reality show, en el que las tensiones se vivieron al límite fuera, mientras que uno a uno fueron anunciando los lugares de los finalista, como el quinto lugar que fue La Bea, el cuarto que fue Kim Shantal, en tercero César Doroteo, y para sorpresa de muchos y coraje de otros, en segundo lugar quedó Eleazar Gómez, y en el primer lugar Adame.

Dentro de la emisión, todos los concursantes que estaban en la gala, como Lis Vega, Sandra Itzel, y el resto de los eliminados, al ir escuchando los lugares, aunque celebraban a sus compañeros, fue evidente que no se alegraron de ver a los dos exactores de Televisa ganar los dos primeros lugares, pero los presentadores sí aplaudieron con entusiasmo, en especial cuando le entregaron el trofeo en forma de gallo a Adame.

Por su parte, Kim Shantal compartió en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, compartió el video en el que aparece con el resto de sus compañeros de reality, como Sergio Mayer Mori, Alberto del Río, mientras que se abrazaban todos juntos fuera de cámaras, pero, en esta no estaban ni Eleazar ni Adame, lo que evidenciaría que todos estuvieron en contra de estos resultados al final.

De la misma manera, en dicha red social, hubo internauta que clamaron fraude, asegurando que se la llevaron lavándole la imagen a "machitos violentos" que cometieron actos de violencia en contra de las mujeres, afirmando que en el Ajusco hicieron de todo para dejar de último a las mujeres y miembros de la comunidad: "No es sorpresa, era evidente que no le iban a dar el gane a una mujer ni a un gay, pero claro le croman la verga a dos machitos misóginos violentos, viva la misoginia en México donde violentan y desviven a 11 mujeres al día y ustedes apoyando a esos dos hombres".

