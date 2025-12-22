Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en CDMX, Alfredo Adame gana 'La Granja VIP' y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si pasaste el fin de semana desconectado y quieres saber las noticias más relevantes de tus artistas favoritos, mantente informado con el Tribuna Top 3 Espectáculos a través de la edición de este lunes 22 de diciembre. En el resumen de hoy lunes 15 de diciembre, entérate que ante más de 66 mil asistentes, Bad Bunny invitó a J Balvin al escenario luego de años de pleito.

Olivia Rodrigo regresa a la soltería

La cantante Olivia Rodrigo y el actor Louis Partridge terminaron su relación tras dos años juntos. La ruptura llega justo después de un año muy importante en las carreras de ambos. Olivia, encabezó Glastonbury y British Summer Time en Londres, y Louis tuvo un papel protagónico en la serie de Netflix, The House of Guinness. Y aunque nadie celebra un corazón roto, los fans ya están ansiosos por lo que podría ser el próximo álbum de heartbreak de Olivia. Por ahora, solo queda mandar buena vibra y esperar pacientemente a que la música haga lo suyo.



Alfredo Adame gana 'La Granja VIP'

El día de ayer domingo 21 de diciembre, se realizó la gran final del reality show La Granja VIP donde el polémico Alfredo Adame se coronó como el ganador. Dentro de la emisión, todos los concursantes que estaban en la gala, como Lis Vega, Sandra Itzel, y el resto de los eliminados, al ir escuchando los lugares, aunque celebraban a sus compañeros, fue evidente que no se alegraron de ver a los dos exactores de Televisa, Adame y Eleazar Gómez, ganar los dos primeros lugares, pero los presentadores sí aplaudieron con entusiasmo, en especial cuando le entregaron el trofeo en forma de gallo a Adame.



Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en CDMX

La noche del cierre del Debí Tirar Más Fotos World Tour en la Ciudad de México el cantante Bad Bunny invitó al escenario a J Balvin, sellando una reconciliación que llevaba años pendiente frente a más de 60 mil personas. La aparición del colombiano ocurrió hacia el tramo final del concierto, cuando el puertorriqueño lo invitó a subir al escenario ante miles de asistentes. Ahí, ambos artistas intercambiaron mensajes en los que reconocieron diferencias pasadas y destacaron el respeto mutuo que existe actualmente entre ellos.

