Belinda rompe el silencio sobre su reunión con Cazzu; ¿confirma dueto en contra de Christian Nodal?

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz de origen mexicano, Belinda, después de todo el revuelo que causó en su encuentro con Cazzu, y mantenerse callada al respecto, ahora, en entrevista para Quien, finalmente rompió el silencio, y finalmente ha respondido si se hará un dueto musical para complacer a sus millones de fans que esperan que se lancen en contra de Christian Nodal.

Después de su primer encuentro en evento de GQ México en noviembre de este 2025, se despertó el rumor que la intérprete de La Cueva y la exactriz de Televisa podrían hacer una colaboración musical, en la que podrían tirarle hate a su expareja en común, el esposo de Ángela Aguilar. Como era de esperarse los medios de comunicación han tratado de sacar información sobre esta situación tan esperada por los fans.

Por su parte, la reconocida intérprete de Con Otra cuando fue abordada en el aeropuerto de la Ciudad de México tras el evento, respondió contundente que por el momento no ha visto hacer un dueto con la intérprete de Luz Sin Gravedad, porque no quiere que se centre en Nodal: "No me parece el mejor momento para hacer algo. Me gustaría que, si en algún momento existe la posibilidad, todo el contexto de mier... que nos rodea y nos relaciona, que a mí me frustra bastante, no existiera. Ella, yo y todas las chicas involucradas en el clóset tenemos muchas más cosas en común que un chabón".

Belinda y Cazzu por fin se conocieron y no dudaron en tomarse una fotografía juntas pic.twitter.com/4CsWFzOcJB — Indie 505 (@Indie5051) November 21, 2025

Ahora, la actriz de Mentiras, La Serie, en una entrevista con la revista anteriormente mencionada, al ser cuestionada sobre la posibilidad de una colaboración, dejó en claro que no hay nada visto, que en ese momento solo se saludaron con respeto y admiración, pero no hubo tiempo para hablar de nada más: "Ni siquiera se dio el momento, más bien nos saludamos con mucho respeto, con admiración y ya".

Finalmente, mencionó que no se cierra a la posibilidad de hacer algo al lado de Nena Trampa, pero que por el momento se llevará las cosas con calma con ella, y pase lo que pase, Cazzu tendrá su admiración y respeto, tanto como mujer, como artista, pero que por ahora, no hay nada sobre colaborar juntas: "No hay que correr, a mí me encantaría si en algún momento de la vida se da y si no también porque es una mujer increíble, la admiro mucho y siempre la respetaré como mujer, pero no se ha hablado de ninguna canción ni nada, solamente nos saludamos".

"Robado se va lo que robado viene" CAZZU estrena tema #ConOtrauD83DuDD25 -de las primeras en darle like y felicitarla-, BELINDA. uD83DuDCA3 pic.twitter.com/DpDXiFcqg5 — Laura Estrada Tv (@LauraEstradaTv) March 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui