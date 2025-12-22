¿Empieza pesadilla roja en 'Exatlón México'? Conoce quién gana HOY la Villa 360 este 22 de diciembre

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que los azules podrían vivir su mejor momento en esta semana 13, y los rojos seguirían afectados por el Duelo de Eliminación. Esto, pues según los spoilers se sabe quién ganará la Villa 360 la noche de este lunes 22 de diciembre del 2025, y también que ese mismo equipo sería el que va a dominar en el Juego Por La Ventaja.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que los rojos estarían bastante molestos entre ellos mismos y muy tristes por el hecho de que el pasado domingo 21 de diciembre perdieron a Thaylí, y sin oportunidad de poner a una azul en riesgo, ya que perdieron todas las series de la Supervivencia, que eran clave.

Según los spoilers, se ha dicho que en la primera competencia de esta semana 13 será el Juego Por La Ventaja, en la que en esta nueva semana de competencia, el equipo ganador podrá otorgar una vida adicional a uno de los hombres que vayan al Duelo de Eliminación el próximo domingo 28 de diciembre, van a ser los azules, pues los escarlatas siguen afectados animícamente por perder viernes y domingo.

Con muchos sentimientos y aprendizajes, Thayli nos cuenta cómo fue su paso por este gran proyecto lleno de retos físicos y personales. #ExatlónMéxico por Azteca UNO.

Lunes a viernes 7:00 PM. Domingo 6:00 PM. pic.twitter.com/TnrqfizS5e — Exatlón México (@ExatlonMx) December 22, 2025

Pero eso no sería todo, ya que en cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, serán los del equipo de Koke Guerrero, por lo que nuevamente pasarán casi toda una semana con las comodidades de la Villa 360, y mandarán una vez más a los rojos a las Barracas, que sería un punto de tensiones para el equipo de Mati Álvarez que ya está dividido.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos motivados para no pasarla tan mal tras perder a su colega, volverían a la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui