Horóscopos HOY Nana Calistar MARTES 23 de diciembre 2025: Lo que le depara a tu signo con Luna en Leo

Ciudad de México.- Este martes 23 de diciembre de 2025 la energía astral se mueve con intensidad, marcada por la Luna en Leo, que prende el orgullo, las emociones fuertes y las ganas de ser visto y reconocido. Al estilo de Nana Calistar, este es un día donde los astros empujan a muchos signos a decir lo que sienten sin filtros, a defender su lugar y a no conformarse con migajas, ni en el amor ni en lo laboral.
Este martes será clave para aclarar malentendidos, enfrentar egos, propios y ajenos, y tomar el control de situaciones que se habían salido de las manos. Lee en TRIBUNA el mensaje completo del día y descubre cómo influirá esta energía en tus decisiones, emociones y relaciones. Si el mensaje te resuena, es que es para ti.
Horóscopos de Nana Calistar para este martes 23 de diciembre
- Aries
Traes el carácter encendido y eso puede jugar a tu favor o en tu contra. Evita discutir por cosas sin importancia. En el amor, alguien te observa más de lo que imaginas. Cuida gastos impulsivos.
- Tauro
Se te acomoda una situación que traías atravesada desde hace días. Buen momento para aclarar malentendidos y tomar decisiones firmes. En lo sentimental, no aceptes migajas.
- Géminis
La Luna te pone pensativo y algo disperso, pero una conversación clave te regresa al centro. Cuidado con chismes o malos entendidos. En el amor, alguien quiere algo serio contigo.
- Cáncer
Andas sensible, pero con la intuición al cien. Hazle caso a lo que sientes, no a lo que te dicen. Se mueve un tema familiar o económico a tu favor.
- Leo
Día para brillar y cerrar acuerdos. Te buscan para algo importante, no te subestimes. En el amor, suelta el orgullo o podrías perder una oportunidad valiosa.
- Virgo
Tu mente no para y eso te puede cansar. Organiza prioridades y deja de querer resolver todo hoy. En el amor, una verdad sale a la luz y te libera.
- Libra
Vienen cambios que al inicio incomodan, pero serán necesarios. Buen día para arreglar papeles o pendientes. En lo sentimental, alguien del pasado aparece con intenciones claras.
- Escorpio
La energía te favorece para cerrar ciclos. No te aferres a lo que ya dio lo que tenía que dar. En el amor, se aclara una duda que traías guardada.
- Sagitario
Traes suerte y movimiento. Noticias positivas en trabajo o dinero. En el amor, evita prometer más de lo que puedes cumplir. La sinceridad será tu mejor aliada.
- Capricornio
Es tu momento de tomar el control. Decisiones importantes se presentan y no debes postergarlas. En lo emocional, alguien te demuestra lealtad.
- Acuario
Día de ideas nuevas y oportunidades inesperadas. Un mensaje o llamada cambia el rumbo de la semana. En el amor, deja fluir sin forzar.
- Piscis
Tu sensibilidad te da ventaja si no te victimizas. Confía en ti y en lo que sabes. En el amor, alguien se sincera y te toca decidir qué sigue.
Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana miércoles.
Fuente: Tribuna del Yaqui