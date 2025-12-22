Horóscopos HOY Nana Calistar MARTES 23 de diciembre 2025: Lo que le depara a tu signo con Luna en Leo

Ciudad de México.- Este martes 23 de diciembre de 2025 la energía astral se mueve con intensidad, marcada por la Luna en Leo, que prende el orgullo, las emociones fuertes y las ganas de ser visto y reconocido. Al estilo de Nana Calistar, este es un día donde los astros empujan a muchos signos a decir lo que sienten sin filtros, a defender su lugar y a no conformarse con migajas, ni en el amor ni en lo laboral.

Este martes será clave para aclarar malentendidos, enfrentar egos, propios y ajenos, y tomar el control de situaciones que se habían salido de las manos. Lee en TRIBUNA el mensaje completo del día y descubre cómo influirá esta energía en tus decisiones, emociones y relaciones. Si el mensaje te resuena, es que es para ti.

Horóscopos de Nana Calistar para este martes 23 de diciembre

Aries

Traes el carácter encendido y eso puede jugar a tu favor o en tu contra. Evita discutir por cosas sin importancia. En el amor, alguien te observa más de lo que imaginas. Cuida gastos impulsivos.

Tauro

Se te acomoda una situación que traías atravesada desde hace días. Buen momento para aclarar malentendidos y tomar decisiones firmes. En lo sentimental, no aceptes migajas.

Géminis

La Luna te pone pensativo y algo disperso, pero una conversación clave te regresa al centro. Cuidado con chismes o malos entendidos. En el amor, alguien quiere algo serio contigo.

Cáncer

Andas sensible, pero con la intuición al cien. Hazle caso a lo que sientes, no a lo que te dicen. Se mueve un tema familiar o económico a tu favor.

Leo

Día para brillar y cerrar acuerdos. Te buscan para algo importante, no te subestimes. En el amor, suelta el orgullo o podrías perder una oportunidad valiosa.

Virgo

Tu mente no para y eso te puede cansar. Organiza prioridades y deja de querer resolver todo hoy. En el amor, una verdad sale a la luz y te libera.

Libra

Vienen cambios que al inicio incomodan, pero serán necesarios. Buen día para arreglar papeles o pendientes. En lo sentimental, alguien del pasado aparece con intenciones claras.

Escorpio

La energía te favorece para cerrar ciclos. No te aferres a lo que ya dio lo que tenía que dar. En el amor, se aclara una duda que traías guardada.

Sagitario

Traes suerte y movimiento. Noticias positivas en trabajo o dinero. En el amor, evita prometer más de lo que puedes cumplir. La sinceridad será tu mejor aliada.

Capricornio

Es tu momento de tomar el control. Decisiones importantes se presentan y no debes postergarlas. En lo emocional, alguien te demuestra lealtad.

Acuario

Día de ideas nuevas y oportunidades inesperadas. Un mensaje o llamada cambia el rumbo de la semana. En el amor, deja fluir sin forzar.

Piscis

Tu sensibilidad te da ventaja si no te victimizas. Confía en ti y en lo que sabes. En el amor, alguien se sincera y te toca decidir qué sigue.

