Luto en Imagen TV: Conductor de 'Sale el Sol' sufre trágica muerte; Andrea Legarreta así lo lamenta

Ciudad de México.- Desgraciadamente, el reconocido presentador de Sale el Sol y actor de melodramas mexicano, Mauricio Mancera, recientemente ha vestido de un triste luto a todos sus fans y a Imagen TV, debido a que anunció en sus redes sociales que sufrió trágica muerte. Ante esta situación, su excolega de TV, Andrea Legarreta, se pronunció y con emotivo mensaje lamentó su pérdida irreparable.

Mancera es uno de los presentadores mexicanos más reconocidos y queridos por el público dado a su sentido del humor tan único y su manera de desenvolverse ante la pantalla, ya sea en un programa o como actor en sus filmes o series de comedia que lo han hecho ganar su fama internacional. Desgraciadamente, el pasado domingo 21 de diciembre, el actor ha dado una trágica noticia en su cuenta de Instagram.

Fue mediante la mencionada red social que el actor de Mi Querida Herencia, declaró que una de sus mascotas, la cual era una Xoloitzcuintle, de nombre Xóchitl, que tenía más de una década a su lado junto a sus otros dos canes, que suele presumir en redes sociales: "¡Gracias por estos 11 años Xóchitl, mi vida fue mucho mejor contigo en ella! ¡Tu manada siempre siempre te vamos a extrañar! ¡Ojalá te haya podido regresar un poco de la alegría que me diste a patas llenas!".

Hasta el momento, Mauricio no ha revelado el motivo de su deceso, pero ha dejado muy en claro que la extrañara y que a lo largo de los 11 años que pasaron juntos, pudo hacerlo muy feliz, y que deseaba poder haberle devuelto una pequeña parte de lo que ella le dio en ese tiempo.

Como era de esperarse, en los comentarios varios amigos y familiares se pronunciaron ante esta situación, y entre estos estuvo el mensaje de Legarreta, con quién trabajó en el programa Hoy, quién le mostró que lo quería mucho al hablar con ternura y que lamentaba su pérdida, en especial sabiendo cuanto quería a su perrita: "Lo siento muchísimo mi chaparrito lindo. ¡Sin duda la mejor persona que la pudo hacer amado!".

Fuente: Tribuna del Yaqui