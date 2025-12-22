"Me saquearon": Abelito denuncia que fue víctima de la delincuencia en aeropuerto de la CDMX

Ciudad de México.- Por desgracia, el reconocido influencer y cantante mexicano, Abelito, acaba de brindar una entrevista en la que aseguró que fue víctima de la delincuencia, señalado que en uno de sus viajes le "saquearon" la maleta, en el aeropuerto de la Ciudad de México, y que a raíz de esto resultó que le robaron su oro y muchos objeto que el considera de gran valor de manera emocional, aunque también económica.

Como se sabe, después de que el creador de contenido quedó en tercer lugar dentro de La Casa de los Famosos México, ha estado en constantes viajes de trabajo, pues a causa de su popularidad, ha estado con mucho trabajo presentándose en los programas de Televisa y también se ha desarrollado como actor en obra de teatro, El Tenorio Cómico, que ha hecho crecer aún más su fama.

Tristemente, el tener que estar viajando constantemente entre México y su natal ciudad, lo han vulnerado a ser víctima de la delincuencia que se vive, a causa de que en uno de sus viajes, alguien logró hacerse con su maleta y le sacaron varios de sus objetos más valiosos, como su oro, afirmando que se fue mucho valor económico en todo lo que le sacaron de entre sus cosas en ese viaje.

Pero no solo su oro fue lo único que perdió, pues señala que también hubo objetos importantes como relojes, perfumes y demás que le fueron sustraídos. Tristemente, mencionó que el robo no fue lo único malo que le pasó, ya que hace poco tuvo a un familiar hospitalizado y en terapia intensiva, lo que le costó mucho dinero, afirmando que por este motivo es que ha estado trabajando constantemente para recuperar su inversión.

Cabe mencionar, que para cerrar la entrevista, Abelito declaró que estaba en un momento en su vida que va a cerrar el año con ese sabor agridulce de saber que ha ganado mucho más de lo que ha perdido en los últimos meses, pero que también ha superado momentos muy dolorosos que lo llevaron a estar en un punto muy oscuro de su vida.

¡Abelito fue VÍCT1M4 de ROBO en el aeropuerto durante un vuelo! ¿Qué OPINAS sobre lo que vivió?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/gBtLVty8tL — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui