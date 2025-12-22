¿Qué pasó con Sabine Moussier? Su hija publica una FOTO tras versiones sobre su muerte por eutanasia

Ciudad de México.- Desde hace unos días se desató el fuerte rumor de que Sabine Moussier habría decidido dejar atrás México para viajar a Colombia, donde presuntamente planeaba aplicarse la eutanasia. A pesar de que la estrella de telenovelas mexicanas no ha hecho declaraciones públicas directas sobre el tema, una fotografía que compartió su hija, Camila Peralta, en su perfil de Instagram reveló la verdad detrás de este asunto.

En la imagen se aprecia a Camila, Sabine y Helga Moussier celebrando el cumpleaños número 80 de esta última, pues la abuela de la joven se encontraba de festejo y, aparentemente, aprovecharon el momento para desmentir las habladurías de una forma más que original. Es importante destacar que los videos que circularon en redes sociales, donde incluso Galilea Montijo mencionaba que su compañera ya no estaba en este mundo, resultaron ser contenidos generados mediante Inteligencia Artificial (IA).

En lo que respecta a la mujer que aparecía en un par de clips, se trata de la dermatóloga chilena Loreto Cid, quien muchos aseguran tiene un gran parecido físico con la villana de melodramas. De esta manera, dicha similitud fue aprovechada para confundir a la audiencia. La también creadora de contenido ya se pronunció sobre el tema y, por supuesto, sobre las constantes comparaciones que recibe con Sabine.

Foto que subió su hija

"Esa actriz tan bella con la que me comparan, lo cual para mí es un elogio, pero yo creo que me comparan cuando ella ya estaba hecha un mico, no creo que sea cuando ella era bella; yo lo que menos tengo es eso", aseveró. Agregó, a manera de broma, si debía aprovechar lo semejantes que son para practicarse la eutanasia: "La otra vez vi una información de que había muerto, ahora dicen que se va a practicar la eutanasia. Quiero saber cuál es la verdad para poder actualizarme, porque si yo soy tan igual a ella, debo hacer las mismas cosas. Entonces quiero saber si se practicó la eutanasia o no, para también yo intentar hacerlo", puntualizó.

Sabine Moussier

Para nadie es secreto que la exparticipante de La Casa de los Famosos México, edición 2024, está diagnosticada con neuropatía de fibras pequeñas, una condición que afecta las fibras nerviosas encargadas de transmitir señales sensoriales y autónomas. De acuerdo con información extraoficial, entre los síntomas más notorios de la enfermedad se encuentran el dolor, hormigueo, entumecimiento y hasta problemas para regular la temperatura corporal y la presión arterial.

Fuente: Tribuna del Yaqui