Tras drama con exconductor de 'Hoy', Eduardo Ávila revela complicaciones de salud tras 'El Conquistador'

Ciudad de México.- Tras el drama amoroso con el exconductor de Hoy y maestro de yoga, Alejandro Maldonado, el reconocido deportista paralímpico Eduardo Ávila, acaba de brindar una entrevista, en la que acaba de revelar complicaciones de salud después de semanas de competencia en El Conquistador, famoso reality show de supervivencia y competencia extrema, del que logró salir ganador.

Como se sabe, Ávila desde el 2019 ha sido ha sido vinculado al reconocido expresentador del programa matutino de Televisa e instructor de yoga, Alejandro Maldonado. Incluso en TV Notas, en julio del 2026, reportaron que sabían de buena fuente que Alejandro y 'Judoman', como es conocido Eduardo, estaban próximos a casarse ya que presuntamente el conductor ya tomó la decisión de que saldrá del clóset públicamente. Pero, poco después, se dijo que hubo una separación a causa de una infidelidad de Ávila.

Ahora, a más de un año de esta aparente separación, Eduardo ha decidido enfocarse en su capacidad física y mental, por lo que decidió participar en el proyecto anteriormente mencionado. Tras el final de este, ha sorprendido al confesar que fueron momentos complicados que lo llevaron a su límite: "De todas las competencias tengo cortadas, golpes, tallones, moretones, quemaduras del sol por estar bajo sus rayos todo el día. Es llevar tu cuerpo a su máxima capacidad de adaptación, tanto mental como social".

¡JUDOMAN Y EL YOGA TEACHER ¡TERMINARON! uD83DuDE1E



Tal parece que llegó a su fin la relación de Alejandro Maldonado, el yoga teacher y "Judoman", sí hablamos del ganador olímpico en judo, Eduardo Ávila. pic.twitter.com/kOOtrLpfD4 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) July 18, 2024

Ante esto, Eduardo declaró que su madre, cuando pasó por él, lo vio sumamente preocupada, debido a que estaba como en un constante estado de alerta, destacando que el escuchar de nuevo la música y adaptarse a las comodidades difícil "Me dijo: 'No estás bien', al ver mi mirada. Estaba como a la defensiva todo el tiempo, cuidándome. Me impactó mucho volver a escuchar música otra vez, porque fueron 5 o 6 semanas sin hacerlo. Salir y tener agua potable, oler el jabón y comer". De la misma manera, reveló los problemas que le quedaron:

Tenía que salirme a dormir a un sillón y escuchar ruido de la gente. Me sentía raro. Aprendí a valorar todo. Ahora, más que nunca, cada que tengo un plato de comida frente a mí doy gracias a Dios porque tengo qué comer. Hay gente que de verdad no tiene un alimento todos los días. Nosotros lo hacíamos porque era una competencia", agregó.

Finalmente, Judoman declaró que pese a todas estas complicaciones, en realidad no se cierra a nuevos retos de esta índole y que está dispuesto a entrar a otro reality show, incluso aunque sea La Casa de los Famosos México, si es que llega la oportunidad: "Por supuesto que sí. Las veces que me inviten y que me sienta física y emocionalmente bien, claro que volvería".

Fuente: Tribuna del Yaqui