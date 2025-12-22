Tras ganar 'La Granja VIP', Alfredo Adame es vetado de 'Ventaneando'; no lo aceptan en el programa

Ciudad de México.- Luego de que se llevó a cabo la gran final de La Granja VIP, la producción del programa Venga la Alegría invitó a los finalistas para celebrar el éxito del proyecto, sin embargo, en Ventaneando únicamente invitaron César Doroteo quien quedo en tercero, es decir que el ganador del primer lugar y Eleazar Gómez, que ganó el segundo lugar, fueron excluidos del programa vespertino de espectáculos.

¿Qué participantes de 'La Granja VIP' estuvieron invitados en 'Ventaneando'?

Como era de esperarse, el ganador del reality y el segundo lugar de TV Azteca, fueron los grandes ausentes en la sala del programa de espectáculos, donde además ignoraron su triunfo. Bajo la premisa de que únicamente invitaron al team Cacaraqueo, el programa de espectáculos no contó con la presencia de Alfredo Adame y del exnovio de Danna Paola, a los cuales incluso no mencionaron. Pedro Sola dejó claro que Pati Chapoy era Team Cacaraqueo, pues desde la primera semana manifestó su apoyo a La Bea, quien por su parte le agradeció el gesto.

Alfredo adame queda en primer lugar y Eleazar Gómez segundo lugar de la granja VIP

En una entrevista que duró dos fragmentos del programa, los participantes hablaron sobre sus fans, su paso por el programa y cómo se fueron uniendo entre ellos. Además de su reencuentro con sus excompañeros, el cual, según Pedro Sola, fue bastante ríspido, como en el caso de 'La Bea' y Fabiola Campomanes, quienes tuvieron problemas en el reality.

En 'Ventaneando' únicamente invitaron César Doroteo quien quedo en tercero

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Alfredo Adame?

Durante su emisión del programa de YouTube, Nada es lo que parece, la periodista, frenó una discusión sobre Adame para expresar su disgusto e incluso pedir que lo desaparecieran de pantalla.

Por mí, que lo desaparezcan, que se vaya mucho a otra galaxia, a otra granja. Él no tiene nada que estar haciendo aquí", señaló Chapoy.

Además, la periodista agregó: "Cuando defendemos en televisión Azteca los valores, espero que me oigan los que me tienen que escuchar". Anteriormente, Pati Chapoy, titular del programa, había emitido un comentario ante los medios de comunicación, en el que manifestó su desagrado ante los realities 24/7, pese a que la empresa para la que trabaja estaba transmitiendo uno.

Fuente: Tribuna del Yaqui