Triste anuncio durante un show en vivo: Momo Guzmán dice adiós a la 'Burrita Burrona' (VIDEO)

Ciudad de México.- Después de tanto tiempo y tras haber acumulado una base sólida de fans, Momo Guzmán confirmó que llegó a su fin el personaje tan querido por el público, Burrita Burrona, por lo que el anuncio lo realizó durante un show en vivo, dejando a los presentes con un mal sabor de boca. De inmediato, en redes sociales comenzaron las especulaciones sobre qué lo llevó a renunciar a este proyecto, que le genera importantes retribuciones.

Por supuesto, la versión más fuerte de todas relaciona el cierre con Turbulence Queen, pues aseguran que detrás de esta triste noticia se encuentra el hecho de que Burrita Burrona le pertenece a Erick Alejandro Martínez Martínez. Por lo tanto, no pudo resolverse el tema de los derechos de autor y la titularidad legal del concepto y la marca. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los dos involucrados ha desmentido dicha versión.

Por su parte, Momo pidió a sus seguidores que mantuvieran la calma y que no dejaran malos comentarios ni atacaran a nadie; según explicó, la decisión fue tomada de manera personal y por cuestiones profesionales. De hecho, señaló el creador de contenido que para él se avecina una nueva etapa en su carrera artística; sin embargo, no ahondó en el asunto, por lo que el rumbo que planea darle a su vida continúa siendo un total misterio.

Le dice adiós al personaje

"Es momento de cerrar un ciclo en mi carrera, hoy aquí delante de todo mi público me despido de este personaje. Es momento de decir adiós y comenzar una nueva historia", externó, además de hacer un llamado a estar al pendiente de su crecimiento. De igual manera, durante la misma presentación compartió un poco de su historia personal: "Desde que era niño siempre me ha gustado hacer reír a los demás… han pasado cuatro años desde que inició este proyecto, en los que hemos vivido muchas cosas juntos, pero sin duda lo más lindo e invaluable ha sido conocerlos a todos ustedes".

En el perfil de Instagram de Guzmán predominan los comentarios de decepción, pues la Burrita Burrona posee una innumerable cantidad de fieles admiradores, quienes evidentemente no quieren decirle adiós. Otros más mantienen la ferviente esperanza de que todo se trate de una estrategia de marketing para captar la atención de quienes aún no conocen esta creación. Ahora te toca a ti, ¿qué opinas de esto?

Fuente: Tribuna del Yaqui