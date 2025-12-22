Victoria Ruffo escribe libro sobre su aparente boda falsa con Eugenio Derbez; revela cuándo se publicará

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas mexicano, Victoria Ruffo, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que recientemente reveló que escribe un libro con respecto al momento más polémico de su vida, su supuesta boda falsa al lado del polémico productor y actor, Eugenio Derbez, además de que confesó cuando se publicará la mencionada historia.

Como se sabe, hace más de 30 años que Ruffo y Derbez tuvieron una relación amorosa, de la que nació su hijo, José Eduardo Derbez, que supuestamente los llevaría al altar, aunque se ha sostenido públicamente que las supuestas nupcias entre los actores de Televisa, en realidad no fueron verdad, sino que se trataban de una supuesta fiesta temática de boda para entregarle el anillo de compromiso a la actriz.

Ahora, tras tantos dimes y diretes al respecto, la actriz de Corona de Lágrimas habló con respecto al tema, declarando que ella puede decir que sí le vieron la cara, pero que no va a decir nada públicamente por el momento, sino que hasta tras su muerte se sabrá todo: "Totalmente. Me vieron la cara 'what' (qué), pero eso no lo sabrán nunca si es verdad o mentira. Hasta que me muera. Nunca (lo revelaré). No, es mi secreto y me lo voy a llevar a la tumba".

Ante esto, declaró que es su hermana Gabriela Ruffo la que se está encargando de escribir todo con respecto a esta historia, pero bajo su supervisión, y que si van a esperar hasta su muerte, es porque tiene miedo de que pueda pasarle algo malo, lo que desta sospechas de amenazas en su contra: "Lo está escribiendo mi hermana Gabriela, pero ya que salga cuando me muera porque no sé qué pueda pasarme".

Cabe mencionar que hasta el momento, sobre este tema, muy poco se ha hablado y Eugenio en sus más recientes declaraciones, afirmó que él quiere dejar todo este tema en el pasado y no piensa seguirle dando cuerda a las especulaciones que hay alrededor de esta polémica situación.

¿Victoria Ruffo NUNCA se casó con Eugenio Derbez? Revela que contará HISTORIAS que jamás se han dado a la luz en un libro. ¿Qué OPINAS de sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/xQWrJZBIgs — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui