Yolanda Andrade estaría secuestrada, según Gustavo Adolfo Infante: "No tiene ni control de su dinero"

Ciudad de México.- Una vez más, el nombre de Yolanda Andrade está dando de que hablar, debido a que el polémico periodista de espectáculos mexicano, Gustavo Adolfo Infante, acaba de afirmar que estaría secuestrada por su propia hermana, Marilé Andrade, asegurando que actualmente, está sin voluntad propia, que ni siquiera "tiene el control de su dinero", que debe de pedir permiso para todo.

El pasado lunes 15 de diciembre, Gustavo Adolfo en De Primera Mano reveló que Yolanda estaba hospitalizada debido a que sufrió una recaída en la enfermedad neurológica incurable que padece. Al día siguiente, el mismo presentador declaró que habló con la hermana de Andrade, Marilé, y que ella le aseguró que la presentadora estaba bien, pero que no podía dar detalles porque así lo deseaba Yolanda.

Pero ahora, en el programa de Sale el Sol, Infante una vez más ha dado informes de Yolanda, en el que aseguró que está "terminando de verificar" el hecho de que está incomunicada y encerrada en contra de su voluntad, afirmando que "personas muy cercanas" a la presentadora le están informando que la actriz de Rosa Salvaje "está viviendo un verdadero problema, pero con su propia familia".

De la misma manera, aseguró que es su hermana Marilé la que tiene el control de su dinero, que no permite que Yolanda haga ningún tipo de movimiento sin su autorización, sin que diga nada al respecto y o se puede ni defender a causa de la condición en su estado de salud: "Marilé, su hermana, la tiene secuestrada. Tiene el control de su dinero, de absolutamente todo. Yolanda no tiene ni la voluntad de pedir una pizza, tiene que pedirle permiso a ella"

Finalmente, Infante declaró que la hermana de la presentadora de Montse y Joe, no actúa sola, sino que lo hace a base de las peticiones de su actual pareja que es un disque asesor financiero: "Aquí hay un tercer elemento: el novio de Marilé, que ya sé quién es. Es un asesor de finanzas, de esos que hacen Yoga y te dice en qué invertir tu dinero". De la misma manera, agregó que la madre de Yolanda también fue alejada: "Yolanda ya no tiene ni el control de su propio dinero. ¿Y la mamá dónde está? Marilé la mandó a Culiacán".

Gustavo Adolfo

Fuente: Tribuna del Yaqui