Ciudad Obregón, Sonora.- México ha dejado una huella imborrable en la historia del certamen Miss Universo y ya se encuentra entre las cinco naciones con más coronas. Durante 60 años contando historias, TRIBUNA ha dado cobertura a las cuatro mexicanas que han llenado de orgullo al país por destacar como las mujeres más bellas del mundo. A continuación, recordamos a las connacionales que lograron alzarse con este codiciado título de belleza.

Lupita Jones: La primera reina mexicana

El 21 de mayo de 1991, María Guadalupe Jones Garay, nombre de pila de la exmodelo, hizo historia al convertirse en la primera mexicana en ser coronada como Miss Universo. En una noche llena de glamour y expectativa, la joven originaria de Mexicali destacó no solo por su belleza, sino por su preparación y seguridad. La coronación tuvo lugar en Las Vegas, Nevada.

60 años, 60 historias: Las cuatro coronas mexicanas en Miss Universo

Ximena Navarrete regresó la corona a México

El 23 de agosto de 2010, Ximena Navarrete Rosete, originaria de Guadalajara, Jalisco, se convirtió en la segunda mexicana en ganar el título de Miss Universo. La coronación, celebrada nuevamente en la 'Ciudad del Pecado', fue un evento que conmovió a toda Latinoamérica. Su triunfo se vio opacado por la polémica, ya que detractores afirmaron que la corona debió haber sido para otra concursante, como la filipina Venus Raj.

Andrea Meza, la primera reina tras la pandemia

En 2020, la edición de Miss Universo se tuvo que retrasar debido a la llegada del Covid-19. El concurso finalmente se realizó al año siguiente, el 16 de mayo de 2021, y fue entonces que una mexicana volvió a vestirse de gloria. Andrea Meza, originaria de Chihuahua, marcó historia al ganar la tercera corona para el país, en una emocionante final que tuvo lugar en Florida, Estados Unidos.

Fátima Bosch, la más empoderada de las reinas

Desde que arrancó la concentración de Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch se convirtió en una de las favoritas, debido a su belleza, inteligencia emocional y empoderamiento. La joven ganó gran popularidad y apoyo luego de no quedarse callada cuando Nawat Itsaragrisil, director del certamen celebrado en Tailandia, la increpó en una reunión por no "obedecer" instrucciones.

Tras hacer escuchar su voz y demostrar que era de las más preparadas del concurso, el 21 de noviembre Fátima se alzó con la corona más codiciada del planeta. TRIBUNA dedicó una plana especial a la tabasqueña, luego de ser nombrada como la mujer más bella e inteligente del universo: "Fátima Bosch triunfa en certamen Miss Universo y otorga a México su cuarta corona", se leía en las primeras líneas de la página.

Fuente: Tribuna del Yaqui