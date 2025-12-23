Aseguran que Alfredo Adame se negó a asistir al programa 'Ventaneando' por 'culpa' de Pati Chapoy

Ciudad de México.- ¡Es un escándalo! Aseguran que Alfredo Adame le hizo el fuchi a Pati Chapoy tras ganar La Granja VIP. Al parecer, el conductor y actor se negó a asistir al programa Ventaneando después de su victoria, lo que ha generado mucha especulación. Anteriormente la conductora había expresado su desagrado hacia Adame, diciendo que "por mí, que lo desaparezcan, que se vaya mucho a otra galaxia, a otra granja. Él no tiene nada que estar haciendo aquí".

Los comentarios anteriores sugieren que la relación entre la periodista y Adame no es buena. Además, se sabe que Chapoy había criticado al exesposo de Mary Paz Banquells en el pasado, llamándolo "majadero" y diciendo que debería estar en un manicomio. Al parecer, la tensión entre ellos ahora es más alta.

¿Por qué Alfredo Adame no fue a 'Ventaneando'?

Aunque en un inicio se pensó que Pati fue quién dio la orden de no invitar al ganador de La Granja VIP, según Mich Rubalcava fue él quien se negó a acudir al programa debido a que se enteró de los comentarios que hizo la titular sobre él. De acuerdo con el periodista, el exconductor del programa Hoy dijo: "Yo con esa mujer no me paro" y Pati Chapoy no estuvo en las entrevistas, no sé si anda de vacaciones, pero Alfredo no quiso estar en Ventaneando.

El señor Adame tenía que estar en varios programas de TV Azteca, que fue donde se hizo 'La Granja', para andar de promoción, pero al momento que le dijeron de 'Ventaneando', dijo 'yo ahí no me paro", señaló Rubalcava.

¿Será que Adame decidió evitar a Chapoy y su programa?

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Alfredo Adame?

Durante su emisión del programa de YouTube, Nada es lo que parece, la periodista frenó una discusión sobre Adame para expresar su disgusto e incluso pedir que lo desaparecieran de pantalla. Por su parte, la productora de Ventaneando, Iyari González, fue cuestionada por usuarios sobre si el actor se presentaría otro día en el programa para que le dieran su lugar como ganador del reality de TV Azteca, y con su respuesta dejó claro que el conductor no es bienvenido en el programa.

¿Y Adame? ¿Le toca mañana o qué?", cuestionó una usuaria de redes sociales, a lo que la productora respondió: "No existe".

Usuarios se cuestionan porqué Adame no asistió al programa

