¿Celos? Eiza González reaparece y señalan a Renata Notni por presunta agresión a Diego Boneta (VIDEO)

Ciudad de México.– En estos días te mantuvimos en TRIBUNA bastante informado sobre los acontecimientos que más impacto causaron durante los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México, pues el polémico escenario alternativo La Casita dio mucho más contenido del que en un inicio se imaginaba. Y es que no solo reunió a grandes estrellas como Salma Hayek, sino que también habría detonado un presunto conflicto de celos. ¿Quiénes fueron los protagonistas? Aquí te contamos todos los detalles.
En una de las tantas presentaciones del llamado Conejo Malo asistieron como invitados especiales Eiza González, Luis Gerardo Méndez y el talentoso Diego Boneta, quien volvió a estar presente. Al principio todo era risas y diversión; sin embargo, un par de videos que circulan en redes sociales demuestran que, quizá, la emoción de Eiza le habría traído consecuencias inesperadas al actor que dio vida a Luis Miguel en la exitosa serie de Netflix.
Para poner en contexto, en uno de los clips se observa a la actriz de Hollywood 'perreando' bastante animada al ritmo de uno de los temas del puertorriqueño, pero lo que llamó especialmente la atención fue que, justo detrás de ella, se encontraba el cantante, quien sonreía visiblemente feliz. Algunos usuarios en redes sociales consideran que los movimientos de la modelo eran, sin duda, sugerentes y que fácilmente podían prestarse a malas interpretaciones.
¿Se enojó Renata Notni?
No es secreto para nadie que Diego Boneta y la actriz mexicana Renata Notni mantienen una relación sentimental. Lo que tampoco pasó desapercibido fue otro video en el que la joven de 30 años aparentemente discute con el actor y, en un fragmento, incluso le jala el cabello. A pesar de que este material corresponde a un día distinto al encuentro del cantante mexicano con la exestrella de Televisa, hay quienes creen que ambos episodios están relacionados.
Cabe destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los involucrados ha salido a hablar del tema. Mientras tanto, los internautas continúan comentando al respecto e incluso ya han calificado la relación como tóxica. “"Por respeto no se le baila así a ningún hombre, y más si tiene novia; digan lo que quieran", escribió desde su perfil de TikTok la usuaria @AlejandraMendoza.
Fuente: Tribuna del Yaqui