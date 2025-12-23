¿Celos? Eiza González reaparece y señalan a Renata Notni por presunta agresión a Diego Boneta (VIDEO)

Ciudad de México.– En estos días te mantuvimos en TRIBUNA bastante informado sobre los acontecimientos que más impacto causaron durante los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México, pues el polémico escenario alternativo La Casita dio mucho más contenido del que en un inicio se imaginaba. Y es que no solo reunió a grandes estrellas como Salma Hayek, sino que también habría detonado un presunto conflicto de celos. ¿Quiénes fueron los protagonistas? Aquí te contamos todos los detalles.

En una de las tantas presentaciones del llamado Conejo Malo asistieron como invitados especiales Eiza González, Luis Gerardo Méndez y el talentoso Diego Boneta, quien volvió a estar presente. Al principio todo era risas y diversión; sin embargo, un par de videos que circulan en redes sociales demuestran que, quizá, la emoción de Eiza le habría traído consecuencias inesperadas al actor que dio vida a Luis Miguel en la exitosa serie de Netflix.

Para poner en contexto, en uno de los clips se observa a la actriz de Hollywood 'perreando' bastante animada al ritmo de uno de los temas del puertorriqueño, pero lo que llamó especialmente la atención fue que, justo detrás de ella, se encontraba el cantante, quien sonreía visiblemente feliz. Algunos usuarios en redes sociales consideran que los movimientos de la modelo eran, sin duda, sugerentes y que fácilmente podían prestarse a malas interpretaciones.

Tachan de coqueta a Eiza González

¿Se enojó Renata Notni?

No es secreto para nadie que Diego Boneta y la actriz mexicana Renata Notni mantienen una relación sentimental. Lo que tampoco pasó desapercibido fue otro video en el que la joven de 30 años aparentemente discute con el actor y, en un fragmento, incluso le jala el cabello. A pesar de que este material corresponde a un día distinto al encuentro del cantante mexicano con la exestrella de Televisa, hay quienes creen que ambos episodios están relacionados.

@la.gata.chismosa Chismosos, el chisme está que arde ?? En el concierto de #badbunny se filtró un video que ya está dando mucho de qué hablar ????. En las imágenes aparece #RenataNotni visiblemente molesta, mientras #DiegoBoneta parece ignorarla durante el show. Según testigos, la tensión fue subiendo poco a poco hasta que Renata, ya enojada, comenzó a reclamarle algo a Diego frente a todos. Incluso aseguran que hubo un jalón de pelo, lo que provocó una reacción inmediata de molestia por parte del actor ????. Personas cercanas dicen que Diego estaba platicando con más gente y, cuando volteó, Renata empezó el reclamo… y ahí se desató todo el momento incómodo. ¿Qué opinan, chismosos? ¿Drama de pareja o simple malentendido? ???? ?? Suscríbanse para no perderse ningún chisme, porque aquí siempre traemos TODO ???? #chismesito #lagatachismosa ? sonido original - La Gata Chismosa

Cabe destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los involucrados ha salido a hablar del tema. Mientras tanto, los internautas continúan comentando al respecto e incluso ya han calificado la relación como tóxica. “"Por respeto no se le baila así a ningún hombre, y más si tiene novia; digan lo que quieran", escribió desde su perfil de TikTok la usuaria @AlejandraMendoza.

