De 'La Granja VIP' al quirofano: Alfredo Adame confirma que será sometido a cirugía por este motivo

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Alfredo Adame, recientemente brindó una entrevista en la que confesó que tras salir de La Granja VIP como su ganador, ahora, va a tener que pasar por el quirófano, debido a que por órdenes médicas será sometido a cirugía dental, revelando que desde que estaba dentro del reality le detectaron un problema de salud, y por este fuerte motivo tendrá que tomarse unos días.

El pasado domingo 21 de diciembre, se vivió la gran final del nuevo reality show de TV Azteca, en el que finalmente el público habló con sus votaciones y Adame se convirtió en el primer lugar de esta primera temporada, dejando en segundo a Eleazar Gómez, que a lo largo de la emisión fue de los más apoyados y votados por el público. Ahora, a días en el mundo real, el actor ha dado una noticia que impactó a sus fans.

En una entrevista para el programa Vaya Vaya, el reconocido expresentador del programa Hoy, habló sobre el motivo que originó la pelea con La Bea, en el que se dijo que pasó la línea y que la había hablado tan mal que hasta la hizo llorar por sus insultos, asegurando que empezó por el hecho de que a él le fue detectada un infección en una de sus muelas, después de que le hicieran estudios, porque sentía un dolor terrible en el diente.

Según el exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars, La Bea sabía que por ese motivo no podía hacer guardia, y estuvo insiste e insiste en que él lo hiciera, por lo que después de varias horas de que constantemente lo repitiera y que él supuestamente le explicara los motivos del porqué no lo hacía se hartó y la mandó a la "mier...", asegurando que no fue nada del otro mundo, solo que se hartó de explicar que estaba enfermo y debía esperar un parte médico para tener cuidado con su infección.

Ante esto, mencionó que tras haber salido ganador del reality show, tuvo que ir al hospital para nuevos estudios para su diente, resultando en el hecho de que va a tener que ser sometido a una operación para eliminar toda la parte infectada y arreglar su diente, y según Adame, dicha cirugía será realizada a tan solo un par de días de la Navidad, este martes 23 de diciembre.

