¿Drama en Televisa? Actriz de novela rompe el silencio sobre los 'desprecios' de Laisha Wilkins

Ciudad de México.- La reconocida actriz de novelas mexicana, Adriana Nieto, recientemente brindó una entrevista en la que aclaró el aparente drama en Televisa que habría tenido con su compañera de trabajo, la polémica artista de melodramas, Laisha Wilkins, por lo que no dudo en romper el silencio, para finalmente haber dado una respuesta sobre estos aparentes desprecios de la histrionista.

Como se sabe, Wilkins por muchos años ha sido tachada como una actriz insoportable, pues se le acusó de tener un carácter fuerte y una actitud "pesada" en los foros de grabación. Ahora, Adriana, en entrevista con el periodista Michel Rubalcava, aseguró que eso es un completa mentira: "Cero… ay no, es cierto. Yo a Laisha la pasé increíble. La verdad la quiero mucho. Nos hemos visto muy poco en los últimos años, quizá tres veces, pero estamos en contacto. Siempre la felicito en su cumpleaños".

Ante esto, declaró que la actriz de La Fuerza del Destino le enseñó mucho y que le agradece que jamás le dio la espalda en los momentos que la necesitó, y siempre la guío para ser una mejor actriz y además, para hacer valer sus derechos como trabajadora del mundo del espectáculo: "Yo siempre le voy a agradecer a Laisha que cuando todo mundo me dio la espalda, ella siempre estuvo ahí para darme una palmada en la espalda, para decirme 'aguanta, no les hagas caso, ya vamos a acabar', o hasta decirme 'qué idiota, cobraste tres pesos'".

De la misma manera, la actriz de Locura de Amor, donde trabajó al lado de Wilkins, declaró que lo que podrían considerar insoportable de Laisha o que la vean mal, es el hecho de que jamás se dejó de nadie y se negaba a hacer lo que no tenía que hacer y cuestionaba a los productores, cuando no se está acostumbrado este medio a que pase eso: "En una estructura donde estamos acostumbrados a seguir indicaciones sin opinar, no está bien visto alguien como Laisha que dice: ‘No voy a hacer eso, yo soy actriz, no tengo que hacer otras cosas’. Y eso se lo aprendí a ella".

Finalmente, reveló que tras una gira en Veracruz, las quisieron llevar a una comida con el entonces gobernador y amigos de este, pero que Laisha dejó en claro que no era su trabajo y no tenían porque hacer eso, por lo que señala que no era insoportable, sino profesional: "Laisha me dijo: 'No vamos a ir a eso'. Me explicó que no teníamos que ir de acompañantes de nadie, porque no íbamos a hablar de la telenovela y eso no tenía nada que ver con nuestro trabajo. Yo se lo agradezco muchísimo".

Lo que yo vi fue a una mujer profesional: siempre llegaba a tiempo a sus llamados, se sabía perfectamente sus escenas. Quizá la gente no está acostumbrada a que alguien se queje, pero jamás la vi faltar a su responsabilidad. Nos llevábamos increíble", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui