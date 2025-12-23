El hombre detrás del presunto encierro de Yolanda Andrade: Revelan quién es el novio de Marilé Andrade

Ciudad de México.– El nombre de Yolanda Andrade mantiene al filo de la silla a sus fanáticos, ya que la preocupación no solo gira en torno a su estado de salud. Como te informamos en TRIBUNA, recientemente el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante aseguró que la actriz estaría privada de su libertad por su propia hermana, Marilé Andrade, además de no tener control sobre su dinero.

Sin embargo, algo todavía más turbio fue revelado por una fuente anónima a TVNotas, pues todo parece indicar que detrás de la decisión de Marilé se encontraría su pareja sentimental, a quien se habría apegado al grado de llevarlo a vivir a la casa de Yolanda. Pero no solo este medio ha abordado la presunta y extraña relación de esta pareja; quien también se animó a compartir algunos datos que obtuvo fue Javier Ceriani.

De esta manera, el periodista y comentarista argentino mencionó que dicho hombre se llama Sergio y que se dedica a disciplinas como la yogaterapia, la meditación y distintos procesos de transformación espiritual. "Es un hombre con el que hay que tener un poquito de cuidado", advirtió el expresentador de Chisme No Like, para después dejar muy en claro que, a su parecer, los planes de este sujeto no son para nada positivos.

Aseguran que Yolanda está en peligro

Para Javier, el nuevo personaje que se ha integrado al entorno familiar estaría "seduciendo" a la hermana de la famosa y manteniendo bajo control a Yolanda, aprovechándose de su momento de vulnerabilidad. Asimismo, puntualizó que, aunque la amiga y colega de Montserrat Oliver tiene un carácter imponente, su delicado estado de salud, que se deteriora cada día más, la vuelve fácil de manipular y la deja a merced de cualquier peligro.

Un poco sobre Sergio Araiza

Basándose exclusivamente en información disponible en línea, su nombre completo es Sergio Araiza Roldán. Se desempeña en el sector financiero, lo que le ha permitido trabajar como Director de Ventas Institucionales. Entre las áreas que mejor maneja se encuentran la promoción de productos como mercado de dinero, la gestión de portafolios de inversión en Afores y aseguradoras, así como la administración de tesorería.

Fuente: Tribuna del Yaqui