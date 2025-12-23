Enrique Iglesias es papá por cuarta ocasión, acusan a Renata Notni de agredir a su novio y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, has llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este martes 23 de diciembre, entérate que el reconocido cantante español Enrique Iglesias sorprendió a sus fans con la maravillosa noticia de que se convirtió en padre por cuarta ocasión.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Fallece el creador del videojuego Call of Duty

El creador del exitoso videojuego Call of Duty, Vince Zampella, de 55 años, perdió la vida luego de tener un choque por conducir a alta velocidad un automóvil Ferrari en Los Ángeles, California. La Patrulla de Caminos de California detalló que Zampella quedó atrapado y perdió la vida en el acto, mientras que el pasajero fue expulsado del automóvil y posteriormente falleció en un hospital.

Acusan a Renata Notni de agredir a su novio

En redes se viralizó un video grabado durante un concierto de Bad Bunny en la CDMX, en el cual se ve a la actriz Renata Notni jalándole el cabello a su pareja Diego Boneta en medio del show; aunque ella expresó que solo estaban jugando, los internautas no han dejado de criticarla. Algunos usuarios han interpretado la postura rígida y la expresión seria de Diego Boneta como señales de molestia por un intercambio previo durante el concierto, mientras que otros consideran que podría tratarse simplemente de una interacción juguetona entre la pareja, sin mayor trasfondo. La falta de audio y de contexto completo ha abierto la puerta a distintas lecturas del episodio.

Enrique Iglesias es papá por cuarta ocasión

El reconocido cantante español Enrique Iglesias sorprendió a sus fans con la maravillosa noticia de que se convirtió en padre por cuarta ocasión junto a su pareja, la modelo rusa Anna Kournikova. La fotografía que la deportista compartió en su perfil de Instagram se volvió viral en redes sociales. En la imagen se observa al recién nacido envuelto en una manta a rayas, con un gorrito a juego, mientras está acurrucado junto a un peluche de perezoso.

Fuente: Tribuna del Yaqui