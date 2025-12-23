Fans enloquecen con las últimas FOTOS de Zendaya junto a Tom Holland: ¿Esperando su primer hijo juntos?

Los Ángeles, Estados Unidos.– Continúan dando de qué hablar las estrellas de Hollywood: el actor británico Tom Holland y la talentosa cantante y actriz estadounidense Zendaya. Como te informamos hace un tiempo aquí mismo en TRIBUNA, se desató un fuerte rumor sobre que la joven, quien inició su carrera en Disney Channel, estaría en dulce espera y que pronto habría un nuevo integrante en esta pequeña familia.

Sin embargo, antes que nada, es vital dejar en claro que ninguno de los involucrados ha hablado sobre el tema. Los que no guardan silencio son los fans, quienes cada vez buscan más pruebas de lo que este par de enamorados podría estar ocultando. Una de las primeras versiones que se hizo viral en X (antes Twitter) fue un video tomado en el set de la próxima película de Spider-Man, cuyo estreno está programado para el 31 de julio de 2026.

En dicho material, Tom, disfrazado del superhéroe, acompañaba a su prometida, quien llamó especialmente la atención por llevar un abrigo negro que se convirtió en tema de conversación en redes sociales. En algún momento del clip, la joven de 29 años colocó sus manos sobre el abdomen, y varios aseguraron que estaba intentando cubrirlo. Cabe destacar que, por un tiempo, estas especulaciones se calmaron, pero ahora han resurgido con más fuerza que nunca.

El rumor comenzó con un video

¿Nuevas pruebas de que está embarazada?

Una cuenta fan, que se hace llamar @Zendaya_Updated, subió una fotografía en la que las dos celebridades posan para la cámara junto a los padres de Holland. La publicación titulaba la imagen: "¡Zendaya fotografiada con Tom Holland y sus padres!". Al igual que en la ocasión anterior, quien acaparó toda la atención fue la ganadora de dos premios Primetime Emmy y un Globo de Oro, ya que llevaba un atuendo que más de uno interpretó como ideal para alguien que está embarazada.

ZENDAYA ESTÁ EMBARAZADAAAAAA van a tener spiderbebés uD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2D pic.twitter.com/i8MC7lRpa2 — Miss Minutes uD83DuDD51uD83CuDF0C (@ArannaKhal) December 23, 2025

No obstante, esto no terminó ahí, pues se dice que el rostro de la modelo luce ligeramente más redondeado: "Sí está embarazada porque ella, aunque se abrigue, siempre se viste muy cool y se ve delgada; aparte, su carita se ve más llenita y redonda", afirmó un internauta. Por otra parte, @itzcutietory invitó a dejar de especular y entender que simplemente se puso ropa de invierno por las bajas temperaturas: "Zendaya solo llevaba un abrigo en pleno invierno y ya todo el mundo le estaba poniendo nombre al bebé".

Fuente: Tribuna del Yaqui