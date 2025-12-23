¿Habrá reconciliación? Hacen inesperada confesión de Cristian Castro de su ruptura con Mariela Sánchez

Ciudad de México.- Tal parece que Cristian Castro no la está pasando nada bien en estas festividades decembrinas, debido a que hace poco el actor hermano del cantante, Marco Valdés, acaba de brindar una entrevista en la que hizo una inesperada confesión sobre la tan polémica ruptura amorosa con la empresaria argentina, Mariela Sánchez, ¿será acaso que por esto busque una reconciliación?

Como se sabe, el 13 de noviembre de este 2025, a solo unos días de hablar de sus planes de boda, afirmando que ya estaban cuadrando todo para dar el gran paso, Mariela a través de un mensaje con Ana María Alvarado, reveló que todo cambió y confirmó que su romance y su compromiso llegaron a su final definitivo. De la misma manera, ambos negaron que hubiera infidelidad y aseguraron que todo se dio en los mejores términos y no hablaran mal del otro.

Ahora, a un mes de esta separación, Marcos en una entrevista con Sale el Sol y otros medios de comunicación, declaró que ha hablado con su hermano y por eso puede decir que se encuentra muy triste por esta separación, por lo que ahora se enfocará en él y en disfrutar de su soltería: "Pues sí, está triste, pero quiere tomarse su tiempo, él quiere escribir, es un gran escritor. Yo no me meto, los pleitos de las parejas son de dos, de nadie más y mi hermano tomó la decisión, está muy herido, y creo que lo que necesita es tiempo y gozarse él".

Ante esto, cuando le cuestionaron porque creía que le iba mal en el amor, Valdés aseguró que es porque es un hombre con un corazón demasiado bueno y noble que entrega todo a esa persona que tiene su corazón, y es por eso que sale así, porque entrega demasiado a su pareja en la relación: "Es muy entregado, es muy bueno, tiene un corazón demasiado noble, se entrega demasiado con la pareja".

De la misma manera, agregó que el hecho de que su padre, 'El Loco' Valdés, no siempre estuvo con él y todos los problemas que tuvo, influyeron en que ahora Cristian tenga una inestabilidad emocional muy fuerte, y por eso no logré mantener un romance por una larga temporada: "Creo que la falta de un padre, la falta de una familia, que no se integró a una familia real, te hace buscar una familia, y creo que le hizo mucha falta mi papá, pero mi papá estaba un poco loco, y eso te genera una inestabilidad emocional muy fuerte".

Finalmente, Marcos señaló que adora a su hermano y solo puede decir que el intérprete de Mujer de Madera toda la vida ha sido un hombre sano sin vicios más que las mujeres, pero entre risas, afirmó que Cristian es demasiado bueno: "Es un hombre bueno, no tiene vicios, bueno el único vicio son las mujeres, y como dice, le encanta ya sabes, pero bueno, es un encanto, es muy simpático mi hermano".

Cristian Castro DEPRIMIDO tras terminar con Mariela Sánchez, según su hermano, Marcos Valdés#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/piOIEkoq3K — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui