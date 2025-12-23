Horóscopos HOY Nana Calistar MIÉRCOLES 24 de diciembre 2025: Destino de tu signo esta Nochebuena

Ciudad de México.- Este miércoles 24 de diciembre de 2025, Nochebuena, llega con una carga energética especial marcada por la Luna en Cáncer, que mueve fibras sensibles, recuerdos y emociones profundas. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, los astros empujan a muchos signos a reencontrarse con la familia, sanar viejas heridas y conectar con lo verdaderamente importante, aunque eso implique decir verdades que habían estado guardadas bajo la alfombra.

La energía astral de esta Nochebuena favorece la reconciliación, los cierres emocionales y los deseos que se hacen desde el corazón. Nana Calistar advierte: cuida tus palabras durante la cena, porque la sensibilidad estará a flor de piel. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día.

Horóscopos de Nana Calistar para HOY MIÉRCOLES 24 de diciembre de 2025

Aries

Nochebuena te pone sensible aunque no lo quieras aceptar. Evita discusiones familiares por cosas del pasado. Llega un mensaje inesperado que te moverá el tapete. No prometas lo que no vas a cumplir.

Tauro

La Luna te pide calma y paciencia. Hoy más que nunca valora lo que sí tienes y deja de compararte. Una cena o reunión trae reconciliación o acercamiento importante. Cuida el gasto.

Géminis

Mucho chisme alrededor, no te metas donde no te llaman. Nochebuena puede traer confesiones fuertes. En el amor, alguien te observa en silencio. Usa tu intuición y no tu lengua filosa.

Cáncer

Emociones a flor de piel. Recuerdos del pasado te sacuden, pero también te sanan. Buen momento para perdonar y cerrar ciclos. Alguien de la familia necesita escucharte más que juzgarte.

Leo

Querrás ser el centro de atención, pero ojo con eclipsar a otros. La energía te pide humildad. Una sorpresa agradable llega en la noche. Agradece lo que tienes y baja el orgullo.

Virgo

Nochebuena te obliga a soltar el control. No todo saldrá como lo planeaste y está bien. Un detalle pequeño te hará sentir amado. Descansa la mente, no todo es responsabilidad tuya.

Libra

La armonía será tu misión. Hoy puedes ser el puente para sanar conflictos familiares. En el amor, cuidado con idealizar demasiado. Disfruta el momento sin expectativas irreales.

Escorpio

Emociones intensas y verdades que salen sin pedir permiso. Nochebuena marca un antes y un después en una relación. No manipules, mejor habla con el corazón.

Sagitario

Entre risas y nostalgia, te cae el veinte de algo importante. Una conversación te abrirá los ojos. No prometas cambios si no estás listo para cumplirlos. Disfruta sin excesos.

Capricornio

La Luna en tu signo te pone reflexivo. Nochebuena te invita a valorar tu camino y lo que has logrado. Cierra ciclos con dignidad. Se acerca un nuevo comienzo poderoso.

Acuario

Te sentirás algo desconectado, pero no es malo. Necesitas silencio para entender lo que sigue. Un recuerdo o mensaje te mueve el corazón. Escucha sin huir.

Piscis

Intuición al máximo. Sueños y señales claras esta noche. Alguien busca tu apoyo emocional. No cargues culpas que no te corresponden. Confía: lo mejor está por venir.

Fuente: Tribuna del Yaqui