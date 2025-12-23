¡Llegó el cuarto! FOTO muestra al recién nacido de Enrique Iglesias y Anna Kournikova

Miami, Estados Unidos.- El reconocido cantante español Enrique Iglesias sorprendió a sus fans con la maravillosa noticia de que se convirtió en padre por cuarta ocasión. Como se sabe, desde aproximadamente 2001 mantiene una relación con la extenista y modelo rusa Anna Kournikova, con quien ha formado una sólida familia. A continuación, te contamos todos los detalles sobre este acontecimiento.

La fotografía que la deportista compartió en su perfil de Instagram se volvió viral en redes sociales. En la imagen se observa al recién nacido envuelto en una manta a rayas, con un gorrito a juego, mientras está acurrucado junto a un peluche de perezoso. Aunque no añadieron un mensaje extenso ni revelaron el sexo o el nombre del bebé, sí dejaron un breve escrito: "My Sunshine 12.17.2025".

De hecho, en agosto de 2025 PEOPLE tuvo acceso a una fuente anónima que confirmó el embarazo de Anna, además de señalar que ambos estaban emocionados por la llegada de un nuevo integrante a su familia. Desde hace tiempo se comenta que a esta pareja le entusiasma criar a sus hijos y disfrutar tiempo de calidad con sus pequeños gemelos Lucy y Nicholas, de 8 años, y su hija Mary, de 5 años.

Fotografía

El mismo medio informó que Enrique Iglesias decidió reducir su agenda de giras para pasar más tiempo con los niños. Aunque la música le apasiona y le brinda gran satisfacción, su prioridad es cumplir cabalmente su rol como padre. Cabe recordar que este amor comenzó durante el rodaje del video musical Escape, y en pocos meses confirmaron su noviazgo en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards.

En su cuenta de Instagram, la mujer de 44 años suele publicar fotos de sus hijos, así como del intérprete de Espacio en Tu Corazón y ¿Dónde Están Corazón? Recientemente compartió una imagen en la que aparece vestida de pato, acompañada de sus niñas con disfraces de calabazas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el artista no ha publicado ninguna declaración sobre la llegada de su nuevo descendiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui