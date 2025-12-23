Luis Potro Caballero dejaría a Fer de la Mora al enterarse de infidelidad con galán de Televisa

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, Luis 'El Potro' Caballero, al parecer no habría terminado desde el amor como dijeron, sino que en realidad él habría optado por terminar su relación amorosa con la madre de su hijo, la famosa influencer y celebridad de realitys, Fer de la Mora, después de que supuestamente se enterara de la infidelidad con el galán de Televisa mexicano, Salvador Zerboni.

Según una fuente cercana al intérprete de Juguito de Agave, aseguró que su separación fueron muchas cosas que se acumularon, pues asegura que de la Mora, conoció a Zerboni en el 2023 en Reto 4 Elementos, y aunque él no la toleraba y la trataba mal, ella supuestamente "estaba obsesionada con él" y estuvo insistiendo hasta que "tuvieron sus quereres", que siguieron por varios meses.

Ante esto, la fuente aseguró que en Los 50 de Telemundo, las cosas siguieron, pero, el actor de melodramas ya estaba harto y por eso comenzó a ventilar que tuvieron sus amoríos y que hasta ella estuvo embarazada de él, pero nadie tocó el tema para saber de esto, sin embargo, 'El Potro' no sabía de esto: "Fernanda mantenía encuentros en Los 50 con Zerboni, y le decía a 'Potro' que le caía mal, que lo odiaba. ‘Potro’ y ella se unieron para sacarlo del reality. Ella lo hizo para que él no se enterara de que tuvo que ver con Zerboni y, sobre todo, que estuvo embarazada de él".

La fuente declaró que fue en ese momento que le fue infiel Fernanda, pero que ella logró evitar que el exparticipante de Guerreros 2020 se enterara y al poco tiempo del programa se embarazó de él, por lo que siguieron como si nada sin ahondar en nada, pero, que hace poco, un "chismoso" abrió la boca y le contó todo lo que había pasado entre ella y Zerboni: "Él le reclamó: '¿No que lo odiabas?'. Ella tuvo que admitirlo, pero le dijo que fue un desliz. Así iniciaron los problemas en el matrimonio, pero eso no fue todo, saltaron cosas oscuras de ella".

uD83DuDC94 DESDE EL AMOR: Luis “Potro” Caballero confirma su separación de Fernanda de la Mora tras 2 años de relación. ? Niega infidelidad.



Hace apenas un año dieron la bienvenida a su hijo Luciano.



Fernanda estuvo casada con Juan Carlos Vergara, a quien conoció en el reality La… pic.twitter.com/mHErUk9EVc — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) December 18, 2025

Pero eso no fue todo, debido a que supuestamente se enteró de su larga lista de amores y que le dolió mucho el hecho de que supuestamente en esa lista, estaban sus amigos en Acapulco Shore y otros más, incluso aseguraron que Christian Estrada y Fernando Lozada: "El 'Potro' entró en cólera y de ahí la relación se vio sumamente fracturada. La confianza se quebrantó, ya que él es narcisista y machista. Esto le pegó duro".

Luis 'Potro' Caballero fue violento con Fernanda de la Mora desde los realities. Le decía que era una torpe si perdía, que no ponía empeño y la llegaba a jalar del brazo con fuerza. Ella, por su parte, lo cachó en mentiras. Él siempre se mostraba como un hombre de mucho dinero y no es así. Fernanda se enteró de que él está en bancarrota y lo poco que ha ganado se lo ha gastado en ropa y en restaurantes. Él le confesó que pronto enfrentará una fuerte demanda por parte de otra figura pública", agregó.

"Desde que son padres, él no aporta dinero y ella ha salido adelante porque es de buena familia. Le molesta la mentira de decir que él ‘todas las puede’. Es un hombre humilde desde cuna. Todo esto mermó la situación. Él dice que quedó como el pend3j0 de la historia, por la ‘famita’ que ella trae".

Fuente: Tribuna del Yaqui