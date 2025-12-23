Moisés Peñaloza arremete en contra de Elaine Haro y se niega a una reconciliación por este motivo

Ciudad de México.- Todo parece indicar, que lo que era una separación con amor, se acabó, debido a que el actor de melodramas, Moisés Peñaloza, acaba de dar una entrevista en la que arremetió contra la actriz de Televisa y cantante, Elaine Haro, afirmando que pese había dicho que habría una segunda oportunidad, ahora se niega a una reconciliación a causa de este fuerte motivo.

A dos meses de la final de La Casa de los Famosos México, Moisés, en una entrevista con TV Notas, dejó en claro que ha quedado atrás el amor que siente por ella, pues tras asegurar que jamás hablaría mal de ella, ahora, declaró que no quiere estar cerca de la joven porque ha descubierto cosas de sus comportamientos con los que desea estar lejos: "No lo haría porque estoy teniendo un despertar espiritual y pude percatarme de varias cosas. Definitivamente, lo que vi en el reality no va conmigo, con mi esencia. Su comportamiento no va acorde con mis principios".

Ante esto, una presunta amiga de la actriz de La Rosa de Guadalupe, declaró que Moisés quedó muy herido, porque ella rompió el acuerdo de regresar en cuanto acabara el reality, pero no fue así y ella lo rechazó, por lo que ahora, él ha decidido mantenerse lejos y no hablar pese a que está dolido: "La apoyó mucho para que entrara a La casa y aceptó llevar a cabo el plan del truene para ayudarla. Todo para que ahora Elaine le diga que por lo mientras no volverán. Obviamente, él no va a reconocer el acuerdo que tenían, porque no quiere quedar como el hombre al que le jugaron chueco, pero de que está molesto, lo está, ¡y mucho!".

Tras lo dicho por la fuente, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy declaró que él ha decidido mantener la distancia, y aunque no borra lo vivido ni los buenos momentos, por ahora prefiere mantener las cosas en sana paz y sin adentrarse en nada del tema: "Hoy en día no tengo contacto alguno con ella. Estoy muy contento de que esté muy feliz y que siga triunfando. Siempre voy a estar agradecido por los buenos momentos. Ahora está en el boom, en esta nube que la desconectó de la realidad. Espero que pronto se aterrice y ponga los pies en la tierra".

Con respecto a si volvería con ella, Moisés, en caso de que la exparticipante de La Voz Kids se lo pidiera, él declaró que no, y no desea abrir un ciclo que ya cerró: "Es un no rotundo. Una ruptura definitiva. Hoy entiendo más que nunca que este ciclo se acabó. Hoy ya no la amo". Finalmente, le mandó un mensaje de amor a Haro, afirmando que sabe que tiene a alguien más y solo puede pedir que siga brillando, que ponga los pies en la tierra y desea que la cuiden con amor.

Que siga cumpliendo sus sueños. Y a la persona que esté a su lado en este momento, que estoy seguro de que ya hay alguien nuevo, le pido que la cuide como a mí me hubiera gustado cuidarla. Estoy muy consciente de la realidad. Siempre he dicho que cuando una persona pide contacto cero, es porque ya tiene contacto con alguien más", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui