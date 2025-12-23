¿Quién gana hoy Serie por la Navidad en 'Exatlón México'? Esta atleta caería en la Zona de Riesgo

Ciudad de México.- Todo en el Exatlón México puede cambiar de un momento para otro, según lo que se ha visto, y ahora en los spoilers filtrados para este martes 23 de diciembre del 2025, se dice que para esta noche habrá mucha polémica, además de los presuntos ganadores de la Serie por La Navidad, además de revelar que podría no haber la polémica competencia para salir de la Zona de Riesgo.

Tal parece que en el reality deportivo de TV Azteca, la competencia va a seguir creando caos y se pondrá más intensa que nunca, pues se ha confirmado que en esta ocasión no habrá Duelo de los Enigmas, sino que será una competencia que se llamará la serie por La Navidad, que de premio le permitirá al equipo del color que gane, el tener a un familiar con ellos y disfrutar de una cena en honor a la Navidad.

Con respecto a que pasará en esta competencia en honor a las celebridades decembrinas, en las filtraciones han mencionado que este va a ser nuevamente para el equipo de Koke Guerrero, mencionando que era muy probable que como pasó el lunes 22 de diciembre, los azules van a seguir dominando. Pero, han agregado, que será una competencia muy reñida y las tensiones van a estar que arden pues todos desean llevarse este premio.

¡Los Azules concretaron su misión y se llevaron la Villa 360 uD83DuDCA5uD83DuDD35! Muchas felicidades equipo. uD83DuDCAAuD83CuDFFBuD83CuDFE1uD83CuDF89 #ExatlónMéxico uD83DuDC9A Lunes a viernes uD83DuDD567:00 PM. Domingo uD83DuDD566:00 PM. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/YvXqTrvyjc — Exatlón México (@ExatlonMx) December 23, 2025

De la misma manera, se ha revelado que los atletas varoniles van a poder respirar esta semana, debido a que en la competencia en la que el que pierda va directo al Duelo de Eliminación el próximo domingo 28 de diciembre del año en curso, debido a que ser época de Navidad, la producción decidiría regalarles una semana extra tanto a los varones como a las mujeres, y darles un respiro.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podrían ser los rojos los triunfadores de la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui