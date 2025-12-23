¿Ricardo Peralta traiciona a Teo? Pepe defiende a Alfredo Adame y Eleazar Gómez por funa en TV Azteca

Ciudad de México.- El reconocido actor y polémico creador de contenido mexicano, Ricardo Peralta, una vez más está dando de que hablar, debido a que en una entrevista, impactó al defender a Alfredo Adame, y también a Eleazar Gómez, debido a que señala dice que comprende la funa en TV Azteca que sufrieron por su tan escándalosa participación en La Granja VIP, ¿acaso Pepe ha traicionado a Teo?

Ahora que se acabó el reality show, donde Adame fue el primer lugar y Eleazar el segundo, se ha compartido una entrevista de Ricardo, que es mejor amigo de César Doroteo, que estuvo en contra de ambos, en la cual el conocido Pepe declaró que le daba mucho interés el expresentador del programa Hoy, pues porque nota como es que sabe "muchas cosas" que hacen cambiar el pensamiento de los demás.

Peralta señaló que ni él ni Teo han "tenido la mejor opinión sobre su delivery en estos años porque ha sido una persona polémica", y las acusaciones de su hijo, Sebastián Adame, de ser homofóbico, pero el verlo en este tipo de realitys 24/7, le hace ver que es un hombre que cambia la narrativa a favor: "Lo veo en la granja y lo veía de pronto en clipsitos que me salían de La Casa de los Famosos Telemundo, pero no todos, a poquitos, y yo sí decía: 'Ok, wow, este señor está como cambiando su propia narrativa'. El tema con Alfredo es que me hace saber que él sigue aprendiendo y entendiendo todo lo que ocurre en esta sociedad".

Ante esto, el exparticipante de La Casa de los Famosos México, declaró que al observarlo ahora más de cerca, notó que el que logre ese cambio en la gente, es porque entiende como funciona los fandoms, nota los cambios y eso le da mucho poder, porque sigue la tendencia y adquiere sabiduría de lo que pasa en el juego no lo deja pasar, y eso le da poder, consiguiendo que gente piense que los entiende y que está con ellos, de su lado.

Cuando tú eres una persona que tiene más esta rigidez y no tienes ganas de aprender, muy probablemente que te quedes donde estabas. Pero el caso de Alfredo Adame es: 'Wow'. De acuerdo a lo que yo pensaba —y seguramente a ustedes también les pasaba— dices: '¿Cómo me está cayendo bien Alfredo Adame? Me está cambiando el chip'", agregó Ricardo.

Con el tema del actor de Atrévete a Soñar, Ricardo mencionó que con lo que pasó en su temporada y lo que vio en lo que pasó en la emisión de Aldo de Nigris, también pudo notar ciertas tendencias en el público, pudo notar ciertos aspectos del público y la raíz de cómo lo veían a él y lo juzgaban solo por ser él, sacando de contexto hasta lo mínimo que lo hacía quedar mal. Ante esto, agregó que a él le pasó con Eleazar y al verlo se molestaba en automático, pero, su ship cambió cuando su novio le hizo ver que le hacía al actor lo que le hicieron a él y por eso, ha reflexionado con ambas personalidades.

Mi novio me dijo: 'Así pensaba mucha gente de ti estando allá adentro'. Y entonces yo dije: 'Wow, muy interesante'. Por un tema: me molesta verlo, exacto, me molestan sus reacciones, ya, me molesta ver sus respuestas. O sea, y entonces yo le dije: '¡Wow! Qué interesante'", concluyó.

uD83DuDCCD RICARDO PERALTA sorprende y confiesa que ADMIRA a ALFREDO ADAME:

uD83DuDDE3? “Wow, este señor está cambiando su propia narrativa; sigue aprendiendo y entendiendo todo lo que ocurre”



uD83DuDE31 Además, se COMPARA con ELEAZAR GÓMEZ:

uD83DuDDE3? “Me molesta verlo… y lo primero que me dijo mi novio fue… pic.twitter.com/7Oebuzfkkh — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) December 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui