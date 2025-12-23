¿Tomará el lugar de Pato Borghetti? Eleazar Gómez se convertiría en el nuevo conductor de 'VLA'

Ciudad de México.- Después de ver todo el apoyo que el público le brindó al reconocido actor de melodramas, Eleazar Gómez, se ha comenzado a decir que los altos mandos estarían considerando el darle una oportunidad y se convertirá en el nuevo conductor para el programa matutino, Venga la Alegría, ¿acaso va a tomar el lugar de Pato Borghetti tras su renuncia?

Como se recordará, el lunes 24 de noviembre, en pleno programa en vivo de TV Azteca, Pato reveló que el viernes 19 de diciembre de este 2025 será su último día en dicho programa, asegurando que era una decisión tomada en base a que tiene nuevas oportunidades laborales. Cabe mencionar que el viernes 19 de diciembre, pese a las dudas que había, Borghetti cerró sus casi 10 años al aire en dicho programa con un recuento de sus mejores momentos.

Pero, pese a que Pato dijo adiós, en el matutino producido por la productora mexicana, Maru Silva, ha mantenido el silencio con respecto a quién podría ser el presentador que ocupará el lugar que deja vacante el actor de novelas como Rebelde. Según los informes será hasta enero del 2026, cuando se revele quién será el o la personalidad que se integre a la nueva faceta de dicha emisión matutina, ¿acaso será Eleazar?

Desde 2017, Pato Borghetti forma parte fundamental de esta familia que se siente como hogar.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmkBPv pic.twitter.com/Lw4AqnGRJA — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 19, 2025

Ahora, el reconocido periodista de espectáculos, Gabriel Cuevas, acaba de afirmar que Gómez llamó la atención de los altos mandos del Ajusco por su participación en La Granja VIP, pero no lo querrían para el puesto de Pato, sino para los cambios que vienen en la versión de fin de semana del mencionado matutino: "Me enteré de muy buena fuente que a Eleazar quieren apoyarlo en TV Azteca, posicionarlo. Ahora que vienen cambios en Venga la Alegría: Fin de Semana".

Al parecer, el hecho de que el actor de novelas como Atrévete a Soñar se mostrara con mucha energía e hiciera todos los retos en el reality show, les dio la idea de que sería perfecto para una nueva sección más dinámica para Venga la Alegría: Fin de Semana, donde se dice que vienen otros despidos: "El perfil de Eleazar está como para el programa, porque él tiene mucha energía, dicen que él podría, a raíz de lo que vivió en La Granja VIP, y detonó, lo buscarían".

Fuente: Tribuna del Yaqui