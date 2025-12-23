VIDEO impactante: Así fue el accidente que mató a Vince Zampella, cocreador de 'Call of Duty'

Los Ángeles, Estados Unidos. – A pesar de que la muerte le llegó el pasado domingo 21 de diciembre a Vince Zampella, de 55 años, creador del exitoso videojuego Call of Duty, recién hace algunas horas se dio a conocer esta lamentable pérdida para la industria del entretenimiento. El motivo de su fallecimiento fue un choque mientras conducía a alta velocidad un automóvil Ferrari en Los Ángeles, California.

De acuerdo con medios locales, la tarde de aquel día, el también reconocido director del estudio Infinity Ward circulaba por la autopista Angeles Crest, en Altadena, California, justo por la zona de las montañas de San Gabriel, a bordo de su Ferrari rojo, cuando sufrió un trágico accidente que le costó la vida. Cabe destacar que el momento del choque quedó registrado en un video.

En las imágenes se observa cómo el vehículo sale a gran velocidad de un túnel, pero unos metros más adelante derrapa y termina estrellándose contra una barrera de concreto, lo que destruyó el automóvil y provocó su posterior incendio. En el material audiovisual se ve a un par de jóvenes corriendo para intentar rescatar a los involucrados e incluso arrastran a una persona en un esfuerzo por salvarla.

'Call of Duty'

Según información de TMZ, la Patrulla de Carreteras de California confirmó que Vince Zampella falleció en el lugar del accidente, pues quedó atrapado dentro del vehículo en llamas. Por su parte, la persona que lo acompañaba salió proyectada tras el impacto y fue trasladada a un hospital, donde murió pocas horas después. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier actualización sobre el caso.

"Millones de nosotros nos hemos sentido inspirados por la obra de Vince Zampella. Su legado perdura. Desde todos nuestros equipos de 'Call of Duty' y en 'Activision', ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y fans de Vince por su trágico fallecimiento", expresó la cuenta oficial del videojuego, cuyo tema central se centra más que nada en la Segunda Guerra Mundial.

