Ciudad Obregón, Sonora.- El domingo 31 de agosto de 1997, TRIBUNA llevó en su portada una de las noticias que ha causado más conmoción en el mundo entero, ya que en esa fecha moriría la querida Lady Di. La madrugada de ese día, la princesa Diana de Gales falleció trágicamente en un accidente automovilístico en el túnel del Alma, en París, junto a su pareja Dodi Al-Fayed mientras huían de un paparazzi. En el lamentable suceso también perdió la vida el conductor Henri Paul, mientras que su guardaespaldas, Trevor Rees-Jones, sobrevivió.

Según relató esta casa editorial, la exesposa del príncipe Carlos "fue rescatada de entre los fierros retorcidos del automóvil Mercedes" aún con vida y llevada a un hospital parisino, donde momentos después perdería la vida al sufrir un paro cardiaco. "La muerte de Diana fue causada por un ataque cardiaco después de sufrir una severa hemorragia interna en el accidente ocurrido esta madrugada", relató TRIBUNA.

60 años, 60 historias: La muerte de una princesa que estremeció al mundo entero

La Policía explicó que el accidente ocurrió debido a que Dodi y Lady Di viajaban a toda prisa junto al río Sena buscando huir de los paparazzis y fotógrafos que constantemente perseguían a la guapa rubia luego de su separación del heredero a la corona británica. Al menos cinco fotógrafos fueron detenidos tras los hechos. "La velocidad realizada a suma velocidad terminó en un accidente en el túnel, donde quedaron atrapadas varias personas apiladas. La fuerza del choque pegó el techo del Mercedes al nivel de la puerta".

Apenas unos días antes de su muerte, la filántropa y activista había arremetido contra la prensa de Inglaterra y había afirmado que los periodistas del extranjero eran más amables: "La prensa de Reino Unido es feroz, no perdona nada, solo está a la caza de errores, cualquier intención es distorsionada… en el extranjero es diferente, soy bienvenida con amabilidad", declaró al diario francés Le Monde.

De hecho, la mujer de 36 años declaró que deseaba poder abandonar tierras británicas para vivir en paz tras su divorcio de Carlos, pero había algo que se lo impedía: Sus hijos. Diana y el multimillonario egipcio tenían varias semanas en el centro de la atención, después de que se filtrara su controversial romance después de que los fotografiaran besándose en el Mediterráneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui