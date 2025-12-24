Aislinn Derbez expone FOTO al llorar en el funeral de su madre; aparece Vadhir Derbez al consolarla

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Aislinn Derbez, en víspera de Navidad ha decidido hablar sobre su complicado último mes del 2025, y para ello es que expuso una foto en la que se le puede ver al llorar en el funeral de su madre, la actriz de doblaje mexicano, Gabriela Michel, y en esta ha aparecido su hermano menor, el actor y cantante, Vadhir Derbez, mientras que la consuela.

Desgraciadamente, el pasado lunes 24 de noviembre, Aislinn a través de su cuenta de Instagram confirmó el triste fallecimiento de su madre, revelando que su muerte fue por un infarto. Dado a que Eugenio Derbez estaba en los Emmy y transmitía alegre ese momento, fue señalado de no ser sensible al dolor de su hija y de no apoyarla, a lo que él ha dejado en claro que no piensa dar más declaraciones que el hecho de que no tiene porque exhibir lo que hace o no.

Pero no solo el actor y productor de La Familia P.Luche se vio envuelto en críticas, sino que de hecho pasó lo mismo con Vadhir y José Eduardo Derbez, después de que ninguno posteara al respecto, se les acusó de no estar para ella, a lo que el joven declaró que no era necesario subir todo a redes, menos en un momento como ese: "Ya si no lo compartimos en redes, es como si no estuviera sucediendo y es super inconsciente de nuestra parte, porque que horror que cuando esto me pasa a mi, tener que estar agarrando el celular y estar viendo que pones en redes para que la gente tenga algo que salga de ti".

Vadhir Derbez defiende a su papá Eugenio Derbez de críticas por realizar una transmisión tras el fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmkBPv pic.twitter.com/1YnZJbRddV — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 26, 2025

Ahora, a un mes de esta situación, la presentadora de La Magia del Caos, compartió un carrusel de las fotos más representativas de su último mes, en el que expuso imágenes tras su cirugía, que sigue sin revelar el motivo, de su mudanza de casa y por supuesto, del último adiós a su madre, en la que se pudo ver a amigos y familiares reunidos en el funeral, escuchando las palabras del líder religioso.

En varias de dichas fotografías se puede ver a Vadhir, y no solo mientras que la consuela en un abrazo mientras ella llora al despedir a Gabriela, sino que también en su retiro de La Magia del Caos, su mudanza y otros momentos desconocidos por el público, demostrando que siempre están unidos como familia, en las buenas y en las malas.

Fuente: Tribuna del Yaqui