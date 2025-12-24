César Doroteo se defiende de acusaciones de maltrato y arremete contra Eleazar Gómez y Alfredo Adame

Ciudad de México.- El famoso influencer y cantante mexicano, César Doroteo, mayormente conocido como Teo, en una reciente entrevista se ha defendido de acusaciones en su contra por supuesto maltrato animal durante su participación dentro de La Granja VIP, y una vez más ha arremetido en contra del famoso actor de melodramas, Eleazar Gómez, y presentador mexicano, Alfredo Adame.

Como se sabe, mientras que estaban en el reality de TV Azteca, el creador de contenido, la comediante conocida como La Bea y Alberto del Río, fueron señalados de maltratar a los animales, pues en un clip se ve como supuestamente los comediantes patean a cerditos para sacarlos de un corral, y al denominado 'El Patrón', aparentemente dañando a uno de los caballos dentro del corral, cuando le levantó una pata con un cinturón.

Al ser invitados al programa de Ventaneando como los finalistas de la emisión, los presentadores les preguntaron sobre absolutamente todo, desde su convivencia hasta las polémicas en redes sociales, como el supuestamente haber maltratado a los cerditos, el presentador del canal de YouTube Pepe y Teo, declaró que el público los estaba queriendo señalar por un maltrato animal, que dice no existió, que por el verdadero maltrato por otros granjeros.

Aunque no mencionó directamente a los exactores de Televisa, Teo, declaró que había gente que ejercía violencia, lo que fue tomado como un ataque a Eleazar y Alfredo por su pasado y sus problemas dentro de la emisión, destacando tanto él como Bea, Alberto y su compañera, la influencer Kim Shantal, siempre fueron los más enfocados en cuidar a los animales, pese a todo el acoso y violencia que sufrían de otras personas.

Les preocupaba la violencia hacia los animales, pero no les preocupaba la violencia en la casa, eso es algo que yo siempre decía. Adentro de la casa hay agresiones, hay violencia, hay acoso... Somos de los 4 que más nos enfocamos en trabajar en La granja, en trabajarla bien y cuidar a los animales", señaló Teo.

Finalmente, aseguró que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy tenía "bien consentidos" a todos los animales, y que ellos, siempre los trataron con respeto, señalando que los cerditos "eran bien pesados" y "desobedientes", jamás les hicieron nada, pero sí debían muchas veces sacarlos con determinación de otros corrales por seguridad: "No hacían caso, se metían a la comida, de repente es peligroso para los otros animales que se metan a los lugares de los otros animales. Imagínate la desesperación de ver que tus gallinas están revoloteando por todos lados porque se metió uno de los cerditos porque rompió la esa".-

Fuente: Tribuna del Yaqui