Chris Pérez, viudo de Selena Quintanilla, responde a acusaciones de infidelidad de la 'Reina del Tex-Mex'

Ciudad de México.- El reconocido músico estadounidense, Chris Pérez. mayormente conocido por ser el viudo de la fallecida cantante, Selena Quintanilla, recientemente brindó una entrevista en la que no ha dudado en dar una contundente respuesta a las acusaciones de infidelidad que se ha estado lanzando en contra de la 'Reina del Tex-Mex', con el supuesto cirujano plástico que la atendía.

Hace poco se estrenó el documental de nombre, Los Dinos: A Family's Legacy, a través de la plataforma de Netflix, y se revivió el controvertido tema de la presunta infidelidad de Quintanilla con el cirujano plástico Ricardo Martínez, en el año de 1994. Poco después, se estrenó la versión de Yolanda Saldívar, la asesina de la famosa cantante, en la que se retomó esta situación, mencionando que la cantante estaba casada cuando conoció y tuvo su desliz con el médico.

Ahora, tras lo expuesto en la docuserie Selena & Yolanda: The secrets between them, se le cuestionó a Pérez sobre estos rumores, a lo que respondió: "Yo no hablo de esas cosas, para mí lo importante es que fuimos felices, es todo". De la misma manera, declaró que él prefiere recordarla feliz, y en lo mejor de su legado: "Cómo era de bailarina. Cómo era arriba y abajo del escenario. Su voz, la forma de hablar con los fans, ella era muy especial. En lo personal, me daba cuenta de que era un ícono no solo en México, sino en todas partes del mundo, y es muy importante que continúe su legado".

Sobre que pensaba del documental bajo la visión de la asesina del amor de su vida, Chris declaró que era algo que considera bueno porque se da una perspectiva más amplia, pero sobre todo por darle valor a su voz y su etapa como artista antes de su deceso: "Es algo muy bueno para los fans, pero, la verdad, para mí es difícil ver el final del documental. Hay cosas que yo no quiero recordar. Prefiero dejar atrás esa parte y acordarme de lo bonito".

Al preguntarle a Chris Pérez si en el documental se les olvidó tocar algunos temas, comentó: "No creo. Es algo especial, porque se escucha la voz de Selena. Escucharla a ella y todo lo que estaba pasando en ese tiempo para mí es como ¡wow!".

