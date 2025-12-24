¿Enemistadas? Belinda, contundente, se niega a hacer dueto con Cazzu y revela porqué no harán música

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz, Belinda, recientemente dio una entrevista en la que de nueva cuenta tuvo que negarse contundentemente al hecho de hacer un dueto musical al lado de la querida cantante de trap originaria de Argentina, Cazzu, dejando en claro el porqué no harán música juntas pese a que el público de ambas lo han estado solicitando tanto, ¿acaso están enemistadas?

El pasado 21 de noviembre del año en curso, dado al gran éxito que han tenido ambas artistas en sus respectivos proyectos, Belinda con su música y su actuación en Mentiras, La Serie, y Cazzu con sus nuevo álbum y gira mundial, Latinaje Tour, recibieron su respectivo reconocimiento por la revista GQ México, en donde por primera vez se encontraron en persona y hasta posaron juntas para inmortalizar el momento.

Como era de esperarse, se comenzó a especular la posibilidad de un dueto musical en el que esperaban que le tiren a su expareja en común, Christian Nodal. Aunque ambas han negado tener interés en hacer eso, ahora, en entrevista con el medio Hola!, Belinda ha vuelto a hablar del tema, negándose una vez más a la posibilidad de hacer una colaboración musical al lado de la intérprete de Con Otra.

La actriz de Bienvenidos Al Edén, declaró que ella considera a la trapera argentina como una mujer linda y talentosa, por lo que la quiso saludar para externar todo su respeto y admiración, asegurando que por eso es que no han hablado de un dueto, ya que no quieren forzar nada, y desean conectar, no actuar por el morbo con el tema de Nodal y Ángela Aguilar: "La saludé, nos conocimos, bien, una chica súper linda, talentosa. Yo creo que hay que dejar a un lado tanto morbo porque pues a mí me encantaría, ella es increíble, la admiro mucho pero no hay que forzar nada y no se puede hacer algo desde el lado del morbo".

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDD1DuD83CuDDE6uD83CuDDF7 | Belinda y Cazzu por fin se conocieron y aprovecharon para tomarse una foto juntas uD83DuDE0E?

La imagen fue difundida por GQ México.#Belinda #Cazzu #GQMéxico pic.twitter.com/CC827Od4br — La Tinta Oaxaca (@LaTintaOax) November 21, 2025

Belinda dejó en claro que tanto ella como la intérprete de Nena Trampa, son mujeres que buscan que al crear música sea porque los artistas conectan entre sí a través de esta, y desean sobresalir por el talento que ambas saben que tienen, no por otra situación ajena a su capacidad y trayectoria: "Creo que ella y yo lo tenemos súper claro, que no nos gustaría colaborar en medio de ninguna situación que sea guiada por cosas que no tengan que ver con música y con conectar de artista a artista y punto".

De la misma manera, y para finalizar con la polémica, la intérprete de Luz Sin Gravedad, declaró que ella es una artista a la que solo le interesa crear por amor a la música, que jamás se llevará por el morbo y a Cazzu la respeta y por eso se la encontrará y saludará siempre, porque también es una artista con talento y de ese punto quiere que nazca y crezca su cercanía: "Es una artista que me voy a encontrar siempre porque es una mujer exitosa que seguramente la volveré a ver, y siempre con mucho cariño, respeto y admiración y eso es todo".

No hay ningún tipo de morbo ni de nada, yo creo que ya esa historia del morbo y de las polémicas ya pasó desde hace mucho tiempo, yo ni estoy involucrada en nada, yo soy una simple persona que hace música, que ama lo que hace, que ama su carrera y yo estoy alejada de cualquier tipo de polémicas y de cosas que sen de vida privada y de vida personal. Yo no hablo de nada de eso, a Cazzu la admiro porque es una mujer increíblemente talentosa", concluyó Belinda.

"Robado se va lo que robado viene" CAZZU estrena tema #ConOtrauD83DuDD25 -de las primeras en darle like y felicitarla-, BELINDA. uD83DuDCA3 pic.twitter.com/DpDXiFcqg5 — Laura Estrada Tv (@LauraEstradaTv) March 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui